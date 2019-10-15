Начав неделю на отметке $60,5/барр., декабрьские фьючерсы Брент стали снижаться на фоне ослабления оптимизма по поводу торгового соглашения между США и Китаем после завершения двусторонних переговоров на высоком уровне, которые лишь на первый взгляд прошли оптимистично.

Проанализировав ситуацию на выходных, инвесторы вернулись на рынок с определенной долей осторожности и скептицизма. Несмотря на взаимные уступки (США отсрочили повышение пошлин, которое ожидалось сегодня, а Китай согласился увеличить закупки американской сельхозпродукции), соглашение в рамках "первого этапа", о котором заявил Дональд Трамп, фактически не было подписано. В преддверии встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в середине ноября инвесторам приходится полагаться на устные заверения обеих сторон, поэтому ситуация остается неустойчивой.

Участники рынка понимают, что стороны продолжают непростые обсуждения для согласования конкретных аспектов сделки, и проводят параллели с ситуацией в мае текущего года, когда продолжительные переговоры на высоком уровне закончились неудачей, что привело к эскалации торговой войны и повышению пошлин. Поэтому вчерашнее сообщение о том, что Китай хотел бы провести дополнительные переговоры, прежде чем подписать соглашение в рамках "первого этапа", спровоцировало падение котировок Брент до внутридневного минимума $58,5/барр. Министр финансов США Стивен Мнучин вчера заявил, что если заключить сделку не удастся, то 15 декабря будут повышены пошлины на китайский импорт. Впрочем, он добавил, что ожидает подписания соглашения. Также он отметил, что на прошлой неделе на переговорах с Китаем был достигнут определенный прогресс.

Скептическое отношение к перспективам торгового соглашения между США и Китаем было главным негативным фактором для цен на нефть в текущем году. На этом фоне участники рынка, рассчитывающие на подорожание нефти, ждут, что ОПЕК+ компенсирует замедление роста спроса (в том числе из-за торговых войн) за счет более существенного ограничения нефтедобычи. По итогам официального визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию российский министр энергетики Александр Новак сообщил журналистам, что в ходе встреч не обсуждалось изменение условий или сроков соглашения ОПЕК+. Это заявление ослабило оптимизм, который возник на рынке после того, как на прошлой неделе генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо дал понять, что в 2020 году возможно дальнейшее сокращение добычи. При этом вчера саудовский министр энергетики заявил, что "его работа состоит в том, чтобы не допустить избытка предложения в 2020 году". Он также отметил, что добыча нефти в королевстве в октябре и ноябре будет на уровне 9,86 млн барр./сут (согласно данным Саудовской Аравии, в сентябре суточная нефтедобыча в стране сократилась на 0,66 млн барр. до 9,13 млн барр.). Фьючерсы Брент ближайшего месяца поставки вчера завершили день на отметке $59,35/барр., на $1,16/барр. ниже уровня предыдущего закрытия.

Сегодня утром котировки Брент пытаются удержаться около $59/барр. после публикации слабой макростатистики в Китае, где в сентябре было зафиксировано самое значительное сокращение промышленных заказов более чем за три года. Напомним, что вчера в Китае также вышли данные, которые продемонстрировали снижение импорта в сентябре пятый месяц подряд. Все это говорит о продолжающемся замедлении роста в экономике КНР: активность в обрабатывающей отрасли снижается из-за слабого спроса и торгового конфликта с США.

Сегодня инвесторы на рынке нефти ждут ежемесячного отчета Управления энергетической информации США (EIA) по продуктивности бурения, в котором будет представлен обновленный прогноз по росту добычи сланцевой нефти в США на ноябрь. Мы полагаем, что сегодня котировки Брент останутся в диапазоне $58,5-59,0/барр., а росту цен на нефть в первой половине дня будет мешать укрепление доллара.