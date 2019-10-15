В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги Лукойла (+2,42%) и акции Системы (+2,13%). Акции Мосбиржи подорожали на 1,19%. В лидерах падения были котировки НЛМК (-2,60%) и привилегированные акции Транснефти (-1,44%).

Акции Лукойла росли, продолжая получать поддержку от ожиданий обратного выкупа бумаг, о котором было объявлено ранее.

Бумаги Мосбиржи, в свою очередь, увеличились на фоне новостей об утверждении наблюдательным советом новой дивидендной политики. Теперь компания будет стремиться направлять на дивиденды весь свободный денежный поток, а нижняя граница дивидендных выплат была увеличена с 55% до 60% от чистой прибыли по МСФО.

С технической точки зрения акции Мосбиржи накануне остановили падение недалеко от минимума с конца июля, достигнув отметки 89,23 руб, а во вторник поднимались к сопротивлению 92 руб. ADX дневного графика указывает на ослабление нисходящего тренда по бумагам, который, однако, по-прежнему актуален. В случае способности акций удержать отметку 90 руб можно ожидать тестирования сопротивления 92 руб, а далее движения к 93 руб (средняя полоса Боллинджера) и 95 руб – дивидендный фактор вполне может сыграть в пользу подобного сценария. Падение ниже 90 руб, однако, укажет на высокую вероятность обновления минимумов с июня (район 87-88 руб).