Московская Биржа приняла новую стратегию, рассчитанную на 5 лет. Как и в предыдущей стратегии, которая была реализована досрочно на год, в новой стратегии имеются 5 стратегических приоритетов. Однако в них заметны качественно новые вызовы и цели. Если в предыдущей речь шла об оптимизации и стандартизации российской инфраструктуры, то в новой стратегии затронуты такие актуальные аспекты, как инновации и киберустойчивость. Московская Биржа планирует поддерживать темпы роста комиссионной выручки выше 10% г/г в год, а также существенно увеличить клиентскую базу. В предыдущие годы Московская Биржа успешно справлялась с обеими задачами.

Среднегодовой рост комиссионных доходов с 2012 по 2018 год составил 13%. Особенно Московская Биржа преуспела в увеличении числа уникальных клиентов. Если до 2017 года их темпы роста не превышали 10%, то только за 2018 год число инвесторов увеличилось на 47,9% г/г до 2 млн человек, а за январь-сентябрь – еще на 55,7% до 3,1 млн человек. Отчасти этому способствовало создание индивидуальных инвестиционных счетов, количество которых превысило 1,1 млн в 2019 году. Другим важным фактором в пользу увеличения популярности фондового рынка выступает снижение ставок по депозитам: согласно данным ЦБ РФ, в июле средние ставки по депозитам от 1 года опустились до 6,69%.

Московская Биржа также стала более инвестиционно привлекательной для своих акционеров: компания повысила нижнюю границу дивидендных выплат с 55% до 60% от чистой прибыли по МСФО. При этом биржа будет стремиться направлять на дивиденды весь свободный денежный поток. Это поддержит котировки акций Московской Биржи, которые были под давлением слабых показателей по объемам торгов в предыдущие месяцы. Таким образом, в долгосрочной перспективе акции Московской биржи сохранят инвестиционную привлекательность для акционеров, а дивидендная доходность может остаться выше 8%.