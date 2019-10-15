Что произошло?

В понедельник, 14 октября, президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий санкции в отношении чиновников турецкого правительства за роль в военной операции Турции на севере Сирии, после чего Минфин США ввел ограничительные меры в отношении министров обороны, внутренних дел и энергетики Турции, а также Минобороны и Минэнерго Турции. США могут применить санкции и к России в случае, если войска Башара Асада войдут в город Манбидж.

Наше мнение: Повторяются события августа 2018 г., когда в начале месяца были введены санкции против чиновников Турции, – впервые против союзника США по НАТО, – а позже, 15 августа, были вдвое повышены пошлины на сталь и алюминий из Турции. Сталь – один из ключевых экспортных товаров Турции, который преимущественно используется в автомобилестроении, и самый быстрорастущий сегмент турецкой промышленности.

Следовательно, финальные санкции 2018 г. привели к масштабным продажам турецких финансовых инструментов, кратному росту инфляции (до 25% и выше) и сопоставимому росту ставок как следствие обесценения турецкой лиры.

Как будут развиваться события?

Санкции будут приниматься в два этапа, как и в прошлом году. Первый указ дает Минфину и Госдепартаменту США полномочия для введения санкций против частных лиц, организаций или лиц, связанных с правительством Турции и участвующих в военных действиях.

Второй этап, в случае невыполнения требований США – повышение пошлин на турецкую сталь до 50% с текущих 25% (спустя шесть месяцев после их снижения). Также Соединенные Штаты намерены прекратить переговоры, проводимые американским Минторгом по торговой сделке с Турцией на $100 млрд.

Как долго продлятся санкции?

Это будет зависеть от президента Эрдогана, в прошлом году санкции официально сняли в начале ноября, хотя Турция пошла на уступки уже в течение несколько недель после введения санкций в начале августа 2018 г.

Как отреагирует рынок?

Как только вступили в силу санкции на сталь и алюминий в прошлом году, в первую очередь под удар попали, помимо локальной валюты и рынка акций, облигации банков и субординированные облигации в валюте, среди них самые уязвимые – Halyk и Yapi, в меньшей степени – корпоративный сектор.

Последствия были колоссальные, так как турецкая экономика сильно уязвима, будучи крупным импортёром, и во многом фондирование ее банковской системы зависит от европейских банков. Турецкая экономика до сих пор не восстановилась от последствий ограничительных мер 2018 г., и локальные ставки остаются одними из самых высоких в мире.

Новые инвестиционные возможности: в то же время Турция – стратегический союзник США по НАТО в регионе, поэтому текущий кризис позволяет хорошо заработать на валютных облигациях турецких эмитентов, в основном банков, после заметного снижения, в прошлом году на определенном этапе они снижались на 30 п.п. от начальных уровней, и в целом за короткое время почти полностью восстанавливались – это была одна из наших самых перспективных идей.