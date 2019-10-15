События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 октября
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 16 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь)
|1,7%
|1,8%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|0,4%
|0,2%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (сентябрь)
|-0,1%
|0,2%
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|-0,5%
|
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь)
|1%
|1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь)
|0,9%
|0,9%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|0,1%
|0,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (август)
|24,8 млрд евро
|17,5 млрд евро
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сентябрь)
|0%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь)
|0,4%
|0,3%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь)
|1,9%
|1,9%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|-0,1%
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|15:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|-0,1%
|-0,2%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (август)
|-1,17 млрд канад. долл
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|17:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (август)
|0,4%
|0,2%
|17:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (август)
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|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|2,927 млн барр
|1,413 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,941 млн барр
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|21:00
|USD
|США — "Бежевая книга" ФРС
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|23:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (август)
|84,3 млрд долл
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|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|4,1 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — операционные результаты за 9м/3кв2019
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|RUB
|Детский мир — операционные результаты за 9м/3кв2019
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|RUB
|Группа Эталон — операционные результаты за 3кв2019 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|Лукойл — СД (вопросы подготовки ВОСА, рекоменд. по див-дам за 9м2019)
|95 (9м2018) + 155 (фин) — див-д 2018
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|RUB
|ВСМПО-АВИСМА — СД (о созыве ВОСА)
|756 (1П2018) + 873,42 (фин) — див-д 2018
|884,6 (1П2019) — див-д 2019
https://1prime.ru/experts/20191015/830414392.html