Во вторник высоколиквидные бумаги вновь торговались в среднем в плюсе, спрос поддержали как ожидания в отношении прогресса в решении торговых вопросов между США и КНР, так и корпоративные новости. Так, на 2.8% подорожал Лукойл (LKOH), подписавший соглашение о добыче газа в ОАЭ. В лидерах роста оказались и бумаги МосБиржи (MOEX, +2.0%), наблюдательный совет которой утвердил обновленную дивидендную политику, предполагающую выплату годовых дивидендов в размере 60% чистой прибыли по МСФО (ранее целевая доля выплат составляла 55%). Акции Магнита (MGNT) подорожали на 2.5%, АФК Система (AFKS) – на 2.1%, корпорации Алроса (ALRS) – на 1.5%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Нефаза (NFAZ) подорожали на 11.0%, банка Уралсиб (USBN) – на 10.0%, Павловского автобуса (PAZA) – на 5.0%.

Фондовые индексы США повысились на 0.9% — 1.2%, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в плюсе, азиатские пребывают преимущественно в плюсе.

С позиций технического анализа, возможность повышения на рынке акций остается в силе, но о завершении фазы консолидации по индексу РТС говорить преждевременно. Сегодня некоторое улучшение обстановки на рынках в целом может быть вызвано оптимизмом в отношении перспектив Brexit – как сообщается, риторика ЕС смягчилась, и соглашение с Великобританией может быть заключено в ближайшее время. Переговоры между представителями Великобритании и ЕС продолжатся сегодня. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации в диапазоне 64.0 – 64.5 по паре доллар-рубль.