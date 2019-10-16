Вчера российский рынок акций вырос на две трети процента по Индексу Мосбиржи. Тем самым вновь отложен сценарий коррекции с целью движения в район 2600 пунктов. Скорее всего, лишь временно.

В общем-то вчерашний рост российского рынка опять подтвердил его слабость: основные мировые площадки выросли сильнее.

Основным драйвером рынка стали бумаги «Лукойла», выросшие на 2,8% в ожидании сегодняшнего заседания совета директоров компании, на котором будет решен вопрос о дивидендах за 9 месяцев. По факту публикации решения может быть еще один задерг вверх, но потом велика вероятность фиксации прибыли.

Около 2% прибавили акции Мосбиржи, отыгрывая новую дивидендную политику (биржа обещает направлять на выплаты весь свободный денежный поток), так и намерение увеличить время торгов, что приведет к росту выручки биржи. Считаем, что в отличие от «Лукойла», в акциях Мосбиржи потенциал роста еще отыгран не полностью.

Чуть менее полупроцента прибавил Сбербанк, вновь закрывшись на сопротивлении 230 руб. Уже какой раз бумаги банка не могут преодолеть эту отметку для того, чтобы начать движение в район 242 руб. Не видно особых поводов и для пробития этого уровня сегодня.

Продолжают снижаться акции черных металлургов, которым пока не помогает даже прекращение укрепления рубля. Основная причина этого – снижение цен на сталь. Но мы по-прежнему позитивно смотрим на бумаги сектора в среднесрочной перспективе прежде всего из-за их традиционно высокой дивидендной доходности. Нужно искать момент для их подбора как спекулятивно на отскок, так и среднесрочно под дивиденды.

Внешний фон с утра умеренно-негативный: около четверти процента теряют американские фьючерсы, ниже отметки 59 долларов за баррель торгуется нефть. Поэтому ждем открытия рынка в легком минусе. Не исключено, что в отсутствие драйверов роста часть спекулянтов начнет фиксировать вчерашнюю прибыль. В целом же российский рынок акций продолжит оставаться в боковике, но риски снижения сохраняются.

Для динамики нефти до конца недели во многом определяющими станут сегодняшние данные по запасам нефти в США. Рынок ждет пятый подряд рост показателя, на этот раз на 1,4 млн баррелей. Вчера ночью Американский институт нефти сообщил о приросте на 4,1 млн. Поэтому если Минэнерго сообщит о меньшей величине, это уже стане позитивом.

Пока все спокойно на валютном рынке: пара евро доллар продолжает оставаться чуть выше отметки 1,10. Вряд ли будут серьезные изменения и с курсом рубля. Ждем торгов парой доллар-рубль в привычном для последних дней диапазоне 64-64,5.