Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале торговой сессии в отсутствие сильных внешних сигналов. Рубль может получить поддержку от аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается несущественное отклонение индекса Мосбиржи в начале дня — в пределах 0,1-0,3% — в районе 2710-2725 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2700 и 2690 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2730 и 2740 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

С позиций технического анализа, возможность повышения на рынке акций остается в силе, но о завершении фазы консолидации по индексу РТС говорить преждевременно, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"Сегодня некоторое улучшение обстановки на рынках в целом может быть вызвано оптимизмом в отношении перспектив Brexit — как сообщается, риторика ЕС смягчилась, и соглашение с Великобританией может быть заключено в ближайшее время. Переговоры между представителями Великобритании и ЕС продолжатся сегодня. На валютном рынке РФ в начале торгов вероятно продолжение консолидации курса в диапазоне 64-64,5 рубля за доллар", — оценил он.

Сегодня рубль сможет получить дополнительную поддержку в случае повышенного спроса нерезидентов на бумаги на аукционах ОФЗ, прогноз по курсу на сегодня 63,90-64,60 рубля за доллар, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах выросли на 0,9-1,2% после публикации традиционной корпоративной отчетности крупных американских банков.

В частности, лучше прогнозов аналитиков оказались показатели JP Morgan Chase, Citigroup и Wells Fargo.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются в пределах 0,15%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) менялись разнонаправленно, японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, шанхайский Shanghai SE Composite Index снижается на 0,3%.

Стоимость нефти повышается на 0,3% до 58,93 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро растет до 1,1053 доллара против 1,1031 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос по основным индексам вместе с западными площадками, а также на фоне нейтральной динамики котировок нефти марки Brent. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,66% — до 2715,26 пункта, индекс РТС — на 0,75%, до 1331,03 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов снизился на 2 копейки и составил 64,28 рубля, евро повысился на 3 копейки, до 70,93 рубля, следует из данных Московской биржи.