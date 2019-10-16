Вчера Московская биржа (MOEX RX – без рекомендации) провела встречу с инвесторами, презентовав новую пятилетнюю стратегию и обновленную дивидендную политику. Последняя теперь предполагает минимальные выплаты в размере 60% от чистой прибыли по МСФО вместо 55% ранее, при этом биржа будет стремиться направлять на дивиденды весь свободный денежный поток. Он, в свою очередь, помимо операционных доходов и расходов, налогов, капитальных затрат и амортизации, включает в себя потенциальные расходы на M&A, а также изменение регуляторного капитала и стресс-тест. Промежуточных выплат дивидендов по-прежнему не планируется.

Комиссионные доходы могут расти на 10% в год, рост операционных расходов ожидается более медленный. Новая стратегия предполагает сохранение цели по росту комиссионных доходов биржи примерно на 10% в год, что должно складываться примерно в равных долях из органического роста бизнеса, углубления основных рынков и реализации инициатив по таким направлениям, как маркетплейс, внебиржевые сервисы и финансовая платформа. Целевая доля комиссионного дохода в операционном составляет 70% против 60% по итогам 2018 г. По процентному доходу руководство не ставит целей, но комментарии предполагают его стабильную или снижающуюся динамику исходя из общего тренда в ставках на рынке и допущения о том, что клиентские остатки более-менее стабилизировались. Таким образом, позитивный операционный рычаг (рост доходов, опережающий рост расходов) руководство таргетирует только для комиссионного дохода. При этом в расходах могут быть какие-то локальные всплески, связанные с отдельными проектами. Стратегия, в частности, подразумевает активное развитие маркетплейса для розничных инвесторов: наличие площадки для выбора провайдера услуг, по оценке биржи, приведет к тому, что порядка 1 трлн руб. депозитов могут размещаться через биржу. Также биржа будет фокусироваться на управлении ликвидностью, планирует предлагать свои сервисы для внебиржевого сегмента, развивать корпоративный маркетплейс, видит большой потенциал развития процентных деривативов, рассчитывает на дополнительный объем бизнеса после увеличения времени торгов.

Мы ждем дивидендную доходность на уровне около 9%. В части капитала биржа комфортно выполняет все регуляторные требования, в частности, капитал НКЦ составляет около 70 млрд руб. (это покрывает в том числе требования по регуляторному стресс-тесту). Ранее руководство уже указывало, что новое требование держать 5 млрд руб. капитала непосредственно для торговой активности совпадает с внутренними нормами и фактически выполнялось до этого. Логика дивидендных выплат де-факто также раньше была близка к тому, что теперь биржа закрепила в виде формулы. Как следует из слов менеджмента, с учетом роста бизнеса не стоит закладываться на то, что выплаты будут равны или превзойдут 100% от чистой прибыли. Мы предполагаем, что выплаты по итогам 2019 г. могут составить порядка 90% от чистой прибыли, что, по нашей оценке, означает дивидендную доходность около 8,5% годовых, в случае же выплаты 95% доходность будет равна 9%.