Начиная с ноября лоукостеру "Победа" во исполнение решения Московского городского суда придется прекратить взимать плату за регистрацию на стойках в зарубежных аэропортах с пассажиров, вылетающих в Россию из-за границы. Об этом сообщили Ведомости. Как следствие, авиаперевозчику придется распределить между пассажирами недополученную оплату за услугу (в среднем 25 евро за одну регистрацию на стойке). Это приведет к повышению стоимости авиабилетов.

Несмотря на то что 25 евро — немаленькая сумма для лоукостера, предлагающего максимально низкие цены, ситуация, по нашему мнению, не так мрачна, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, по словам Победы, лишь 18% ее пассажиров совершают международные перелеты. Это значит, что еще меньшее их число (9%) совершали авиаперелеты, на которые распространяется действие судебного решения (из зарубежных аэропортов в Россию; в российских аэропортах дополнительная плата уже не взимается). Во-вторых, как заявили представители компании, 90% пассажиров выбирали онлайн-регистрацию и ничего не платили. Безусловно, наличие прямой денежной мотивации намного более эффективно, однако мы уверены, что Победа найдет другие способы мотивировать своих пассажиров регистрироваться онлайн (например, будет предлагать какие-то бонусы или мили). Если соотношение пассажиров, регистрирующихся онлайн и офлайн, сдвинется, скажем, к паритету, то авиабилет в этом довольно небольшом подсегменте должен подорожать в среднем на 12,5 евро. Как вариант, эта дополнительная стоимость может быть равномерно распределена между всеми пассажирами и оказаться еще меньше. Итак, мы считаем, что новость не столь драматична, хотя и умеренно негативна для спроса.