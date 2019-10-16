Технические перспективы акций "Детского мира" улучшились
К середине торгового дня среды российские фондовые индексы оставались в умеренном плюсе, несмотря на ухудшение внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 13.50 мск вырос на 0,50% до 2728,8 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,42%, до 1336,62 пункта. Рубль к середине сессии был стабилен к доллару и евро. Доллар находился чуть выше 64 руб, а евро консолидировался у 71 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали акции ОВК (+5,15%), а также котировки Детского мира (+2,43%). В лидерах снижения были обыкновенные акции Мечела (-0,89%) и бумаги Юнипро (-0,71%).
Повышение акций Детского мира в среду наблюдалось после публикации операционных результатов за 3-й квартал текущего года, согласно которым выручка компании в годовом исчислении выросла на 19,3%. Детский мир также сообщил о намерении увеличить ассортимент интернет-магазина в 5 раз.
C технической точки зрения акции Детского мира также стали выглядеть более привлекательно, но неспособность преодолеть сопротивление 95 руб на данный момент ограничивает перспективы их краткосрочного роста. В целом бумаги, согласно ADX недельного графика, находятся в восходящем тренде, что указывает на актуальность сохранения “длинных” позиций как минимум до преодоления поддержек 91,50 руб и 89 руб (средняя полоса Боллинджера). При закреплении выше 95 руб можно нарастить “длинные” позиции с перспективой возвращения к максимуму мая прошлого года 97,50 руб, от которого недалеко и до 100 руб.
Внешние факторы
Внешний фон к середине дня складывается нейтральный. Нефтяные цены изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%, в ожидании данных Американского института нефти о динамике запасов нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе. Отчет Минэнерго США выйдет в четверг, на день позже обычного в связи с празднованием Дня Колумба в понедельник.
Торги на биржах Европы проходят в нейтральном ключе. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгового дня в РФ почти не изменил своих позиций. Великобритания и ЕС продолжают активные переговоры по Brexit, которые, согласно ряду высказываний, носят конструктивный характер, несмотря на сохранение разногласий. Статистика региона показала сокращение профицита торгового баланса еврозоны в августе с 24,8 млрд до 14,7 млрд евро, хуже прогнозов, а также замедление роста индекса потребительских цен региона в сентябре, по окончательным данным, с 1% до 0,8% г/г.
Фьючерс на индекс S&P500 теряет около 0,3% в рамках коррекции после уверенного повышения накануне. В среду на рынке будут ждать макроэкономической статистики и новой порции квартальных отчетов.
События дня:
• розничные продажи США в сентябре (15.30 мск)
• производственные запасы США в августе (17.00 мск)
• заседание совета директоров Лукойла по вопросу дивидендов
• последний день попадания в реестр акционеров Газпром нефти, Распадской для получения дивидендов за 1-е полугодие 2019 г
• квартальные отчетности Bank of America, IBM, Netflix
Рынок внутри дня
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии находились в плюсе, но не вышли за пределы краткосрочных диапазонов 2685-2735 и 1300-1340 пунктов соответственно. Оптимизм на зарубежных фондовых площадках в среду также стал стихать, что указывает на невысокие шансы прорыва верхних границ “боковиков” до конца сессии. Настроения на рынке РФ в последние дни во многом определяются отдельными корпоративными историями.
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