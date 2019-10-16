Надо ли кричать «Ура!» и бросать в воздух чепчики после вчерашнего дня? Это большой вопрос. Но факт остается фактом — вчерашний старт сезона отчетности оказался лучшим за последние 5 лет. По крайней мере реакция участников рынка на вышедшую отчетность оказалась вчера удивительно позитивной. Во-первых, обрадовали гиганты сферы здравоохранения — компании Johnson & Johnson (JNJ, +1,62%) и UnitedHealth Group (UNH, +8,16%). Первая порадовала инвесторов прежде всего тем, что вообще получила прибыль вопреки ожиданиям многих аналитиков, а вторая показала, что все страхи инвесторов, связанные с политическими рисками реформирования отрасли, сильно преувеличены и поэтому сами акции UNH и акции ее конкурентов после выхода отчетности полетели в космос и в итоге сектор медицинского страхования показал вчера лучший рост за последние 3 года.

Вторая точка роста сформировалась вчера в банковском секторе. От ведущих банков, конечно, ждали хороших результатов, но многих беспокоили прогнозы развития банков в ближайшем будущем на фоне снижения процентных ставок. Сама финансовая отчетность вышла смешанная и не такой блестящей как у выше упомянутых медицинских компаний, однако и явного негатива ни в самой отчетности, ни в прогнозах не было. И поэтому если сразу после выхода отчетности инвесторы осторожничали и не спешили покупать акции банков, то в ходе торгов, когда рынок разогрелся, покупатели стали более активными и день завершился в уверенном плюсе с ростом котировок от 3% по акциям JPMorgan Chase (JPM) до +1,4% по акциям Citigroup (C).

Хорошая отчетность крупнейших банков и лидеров сферы здравоохранения взбодрила участников рынка и рост из этих секторов перекинулся на все остальные. Естественно, тут же побежал вперед технологический сектор, причем не точечно, а по всему фронту. В итоге акции технологического сектора только в среднем прибавили за день 1,4%, уступив по этому показателю только акциям сферы медицины и здравоохранения.

Очень неплохо смотрелись также акции ведущих промышленных компаний и автомобилестроения. Особенно порадовали автомобилестроители — давно мы не видели такого уверенного роста акций General Motors (GM, +2,14%) и Ford (F, +2,83%). Весь вопрос только в одном — это было разовое явление или все же мы увидим какое-то внятное продолжение?

Особых лузеров вчера и не было. Похуже всех остальных чувствовали себя акции потребительского сектора и особенно компании, связанные с производством и дистрибуцией средств личной гигиены. Возможно, толчком к распродаже акций в этом секторе явилась информация о том, что крупный инвестиционный фонд Yacktman Fund по итогам 3-го квартала значительно сократил свои инвестиции в акции одного из лидеров этого сегмента компании Procter and Gamble (PG, —2,37%). Собственно, акции именно этой компании и были худшими по итогам вчерашних торгов.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 16 ОКТЯБРЯ

После вчерашнего ралли на рынке, вызванного выходом хорошей финансовой отчетности крупнейших банков и медицинских компаний, наверняка сегодня многие хотели бы увидеть продолжение этого хайпа. Однако это было бы слишком просто с учетом нынешнего состояния рынка.

Погода на рынке начала портиться еще со вечера, когда Конгресс США одобрил три законопроекта, один из которых поддерживает право отдельных лиц на протесты, другой позволяет США проверять влияние Пекина на территорию, а третий — предотвращает использование американского оружия полицией против протестующих. Это, естественно, разозлило Китай и он пообещал принять жесткие ответные контрмеры. Короче, опять дружбе конец! Недолго длилось перемирие.

Фондовые рынки тут же расстроились и тут же забыли о вчерашней хорошей отчетности. С самого утра на американском рынке идут продажи и фьючерсы на основные индексы к полудню потеряли уже порядка 0,3%. Это, конечно же, никакая не катастрофа, но и вчерашнему празднику, судя по всему, тоже пришел конец.

Но все же это еще не вечер. Еще до начала торгов выйдет отчетность еще одного банковского монстра — банка Bank of America (BAC). Аналитики не ждут от него слишком уж хороших результатов по итогам прошедшего квартала, но судя по вчерашнему спросу на акции этого банка, приведшему к росту котировок более чем на 2%, многие инвесторы верят в то, что один из лидеров американского (да и мирового) финансового рынка продемонстрирует хорошие результаты.

Однако самое интересное сегодня случится уже по окончанию торгов, когда выйдет ожидаемая всеми отчетность от Netflix (NFLX). Что мы там увидим — никому неизвестно. Даже аналитики имеют строго противоположные взгляды на Netflix. Поэтому это в любом случае будет очень увлекательная лотерея, которая также, как и банковская отчетность, задаст тон всему предстоящему сезону отчетности.

Что же касается общего прогноза на сегодняшний день, то все же есть шансы, что вчерашнее позитивное настроение не исчезнет как мимолетный утренний осенний туман. Пока инвесторы достаточно оптимистично смотрят на рынок и поэтому с большой вероятностью весь минус, образовавшийся к началу премаркета в начале торгов, будет выкуплен и мы закроемся вблизи нулевых отметок. Если это произойдет, это станет хорошим плацдармом для нового похода на исторические максимумы, до которых остается совсем чуть-чуть — от 1% по индексу S&P500 до 2,5% по индексу NASDAQ.