С учетом текущей динамики цен на нефть, ожидая сохранения относительно стабильного уровня капитальных инвестиций НК «Лукойл» во втором полугодии 2019 года по сравнению с их трендовыми значениями, с учетом тренда и сезонности динамики финансовых показателей НК, мы оцениваем свободный денежный поток НК «Лукойл» в 2019 году на уровне 416 млрд руб.

Новая дивидендная политика транслирует этот показатель в дивидендные выплаты по итогам 2019 года в размере 581 руб. на акцию против 250 руб. по итогам 2018 г. с учетом улучшения показателей дивидендной доходности мы оценочную справедливую цену обыкновенных акций НК «Лукойл» на конец 2019 г. до 6311 руб за бумагу.