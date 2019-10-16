Справедливая цена обыкновенных акций "Лукойла" на конец года – 6311 рублей
С учетом текущей динамики цен на нефть, ожидая сохранения относительно стабильного уровня капитальных инвестиций НК «Лукойл» во втором полугодии 2019 года по сравнению с их трендовыми значениями, с учетом тренда и сезонности динамики финансовых показателей НК, мы оцениваем свободный денежный поток НК «Лукойл» в 2019 году на уровне 416 млрд руб.
Новая дивидендная политика транслирует этот показатель в дивидендные выплаты по итогам 2019 года в размере 581 руб. на акцию против 250 руб. по итогам 2018 г. с учетом улучшения показателей дивидендной доходности мы оценочную справедливую цену обыкновенных акций НК «Лукойл» на конец 2019 г. до 6311 руб за бумагу.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20191016/830419007.html