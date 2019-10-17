Российский рынок акций прибавил вчера чуть более 1% по Индексу Мосбиржи, впервые за много дней выглядя лучше западных рынков. Пока трудно сказать, чем это вызвано: просто ли закрытием коротких позиций, или приходом на рынок свежих денег.

Однако в любом случае налицо попытка избежать падения в район 2600 пунктов и начать очередную волну роста с целью движения к историческим максимумам.

В числе лучших опять были акции самой Мосбиржи, выросшие на 2,7% и продолжающие отыгрывать решение об увеличении дивидендов и ожидания расширения времени биржевых торгов. Однако при приближении котировок к 98 рублям лонги нужно фиксировать.

Почти на 2% вырос «Лукойл», который также отыгрывает новость об увеличении дивидендов и программу обратного выкупа акций. И эта бумага имеет перспективы для продолжения роста.

Выше 230 руб закрылся Сбербанк, но пока говорить о пробое сопротивления рано, бумага не выглядит сильной и покупать ее с целью движения в район 242 руб рискованно до тех пор, пока восходящий тренд не проявится более четко.

Начался долгожданный отскок в черных металлургах, даже несмотря на укрепление рубля. По-прежнему считаем их одними их среднесрочных фаворитов рынка из-за сильной просадки в последнее время и в ожидании традиционно щедрых дивидендов.

Сегодня внешний фон с утра складывается нейтральный: американские фьючерсы и нефть в легком минусе, что говорит о высокой вероятности небольшого снижения рынка в первые часы торгов. Чтобы дать прогноз на дальнейший ход событий, нужно прежде всего понять причину вчерашнего роста, но пока сделать это не удается. Поводов для снижения не наблюдается, но и вера в продолжение роста не очень сильна.

Нефть вчера в очередной раз не смогла закрепиться выше 59 долларов за баррель. Очень пугающим выглядят опубликованные ночью данные Американского института нефти о росте запасов на 10,5 млн баррелей. Сегодня ждем статистику от Минэнерго США. Ожидания рынка – рост на 2,8 млн.

Рубль в паре с долларом закрылся вчера вблизи нижней границы узкого боковика последних дней 64-64,5. Пока на мировом валютном все стабильно, что не дает паре доллар-рубль поводов для побития канала вниз. Если в ход торгов не вмешаются новые факторы, то актуальным диапазоном на сегодня опять останется район 64-64,5 руб за доллар.