Российский рынок акций и рубль в четверг будут консолидироваться у текущих позиций на нейтральном внешнем фоне. Участники рынка акций РФ продолжат отыгрывать корпоративные события — отчетности компаний за третий квартал текущего года и наступление дивидендных отсечек.

ИНДЕКСЫ

Перед открытием российского рынка формируется нейтральный внешний фон, отмечает Вадим Кравчук из ИФК "Солид".

Динамика фондового индекса MSCI EM указывает на сохранение спроса на развивающихся рынках, что, впрочем, не исключает возможности приостановки роста по индексу РТС вблизи уровня 1350 пунктов, отмечает Антон Старцев из компании "Олма".

Отчасти на корпоративных событиях (принятие новой дивидендной политики в "Лукойле") индекс Мосбиржи забрался к верхней границе диапазона 2700-2750 пунктов, однако внешний фон пока не способствует продолжению уверенного роста, считает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

"На сегодня в базовом сценарии ориентируемся на консолидацию индекса Мосбиржи в диапазоне 2730-2750 пунктов. Из корпоративных событий отметим публикацию операционных результатов "Алросы" и X5 Retail Group за третий квартал, а также дивидендные отсечки в акциях "Газпром нефти" и "Распадской", — добавляет он.

Вероятнее всего, торги на отечественных рынках пройдут с незначительным снижением, которое выглядит вполне естественным после заметного роста накануне, считает Алексей Коренев из "Финама".

ВАЛЮТА

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 64 по паре доллар-рубль, считает Старцев из компании "Олма". Сегодня выходит блок статистики по США, что может оказать определенное влияние на рубль, отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Согласно его прогнозу, пара доллар-рубль проторгуется в течение дня в диапазоне 63,8-64,5 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Ведущие фондовые индексы США в среду по итогам торгов продемонстрировали умеренное снижение на фоне выхода статистики по сокращению оборота в розничной торговле, а также из-за возможного политического конфликта с Китаем.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,18-0,21%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются: австралийский S&P/ASX 200 — на 0,76%, японский Nikkei 225 — на 0,09%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,91%, гонконгский индекс Hang Seng Index растёт на 0,42%. Нефть дешевеет на 0,98% — до 58,84 доллара за баррель по марке Brent. Курс евро к доллару снижается на 0,03% — 1,1069 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос в среду по основным индексам более чем на 1% на позитивных корпоративных новостях и улучшении внешнего фона, прежде всего — удорожания нефти.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов увеличился на 1,07%, до 2744,35 пункта, индекс РТС — на 1,23%, до 1347,43 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 20 копеек – 64,08 рубля, евро вырос на 5 копеек, до 70,97 рубля, следует из данных Московской биржи.