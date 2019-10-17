Преобладал рост. Поводом стала позитивная динамика на мировых фондовых и сырьевых площадках. Лидерами роста стали акции Транснефти (+7,85%). Лидерами снижения стали бумаги Yandex N.V. (-1,48). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64-64,25.

Лукойл (+1,94) перенаправит денежный поток акционерам. Компания объявила о небывалых промежуточных дивидендах (192 руб.). Новая дивидендная политика предусматривает, что весь свободный денежный поток (точнее, не менее 100%) будет направляться акционерам. Это не означает, что компания будет наращивать долг или сокращать капзатраты, поскольку необходимые платежи, а также выкуп акций будут сокращать свободный денежный поток. Нескорректированный CF на 2019 год оценивается приблизительно в 700 руб. на акцию, но будет сокращаться в 2020 г. Мы ожидаем, что в 2020 г., с учетом корректировок свободного денежного потока, дивиденд может достичь 581 руб. на акцию. Это более чем вдвое превышает нынешний уровень дивиденда. Однако, прогноз предполагает цену на нефть $65 и курс USDRUB 75. В связи с тем, что долгосрочные прогнозы по нефти не надежны, мы не повышаем рекомендацию на 2020 год.

Сбербанк (+0,70) может запустить запустил краудфандинговую платформу. На наш взгляд, это хорошая бизнес-идея, которая несет низкие риски и расходы для банка и обладает высокой маржинальностью (10-15%). Однако в целом проект не окажет существенного влияния на доходы банка в этом году, который по итогам года заработает 900-950 млрд руб. Рынок краудлендинга – один из самых быстрорастущих.

Ожидаем смешанную динамику. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2720-2750 п. Ожидания по паре USD/RUB: 64,00-65,00. На локальном рынке в фокусе отчетность Северстали, результаты Х5, М.Видео.