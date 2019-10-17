На вчерашних двух регулярных аукционах Минфин разместил ОФЗ на общую сумму 35 млрд руб., вновь не предоставив инвесторам какой-либо премии по доходности. ОФЗ-ПД 26230 (YTM 6,94%), размещавшихся без лимита предложения, было продано на 29,6 млрд руб. при спросе в 46 млрд руб. Все заявки были удовлетворены с одинаковой доходностью 6,94%, что указывает на значительную долю неконкурентных заявок. Исходя из этого мы полагаем, что основными покупателями выпуска стали локальные институциональные инвесторы, которые обычно более толерантны к ценам покупки на аукционах, чем нерезиденты или локальные банки.

Также отметим, что, согласно статистике ЦБ о доле участия нерезидентов на рынке ОФЗ, иностранные инвесторы в последнее время отдают предпочтение более коротким бумагам. На аукционе линкера ОФЗ-52002 (YTM 3,45%) в точности повторилась ситуация, наблюдавшаяся на нескольких предыдущих аукционах. Как и тогда, объем заявок достиг 20 млрд руб., и в итоге Минфин разместил весь предложенный объем облигаций на сумму 5,4 млрд руб. Доходность по цене отсечения составила 3,47%. Всего было удовлетворено 11 заявок, все из которых были конкурентными.

По итогам вчерашних торгов на вторичном рынке кривая локального долга сместилась вверх на 1–3 бп. Оборот в секции ОФЗ на МосБирже составил 22 млрд руб., что соответствует среднедневному показателю за последний месяц. На общем фоне наиболее слабо смотрелся ОФЗ-26215 (YTM 6,43%), закрывшийся ростом доходности на 6 бп. В числе отстающих также оказались ОФЗ-26211 (YTM 6,37%) и ОФЗ-26220 (YTM 6,34%), поднявшиеся в доходности на 4 бп. ОФЗ-26221 (YTM 6,89%) и ОФЗ-26225 (YTM 6,92%), напротив, опередили другие облигации в дальнем сегменте, опустившись в доходности на 1 бп.

Локальные облигации остальных развивающихся стран торговались разнонаправленно в узком диапазоне. В частности, 10-летние облигации Бразилии и Индонезии снизились в доходности на 10 бп и 3 бп, соответственно; сопоставимые бумаги Венгрии, Колумбии и ЮАР закрылись ростом доходностей на 2–3 бп.