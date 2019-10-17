На глобальных площадках не наблюдается явно выраженной динамики в условиях нейтрального внешнего фона. Американский индекс S&P500 вчера закрылся в небольшом минусе (-0.2%) и сегодня в утренние часы фьючерсы на S&P500 и NASDAQ меняются незначительно. Фунт стерлингов в утренние часы отыграл вниз (-0.5%) часть вчерашнего укрепления в паре с долларом после сообщений о том, что демократическая партия Северной Ирландии не может поддержать таможенный вопрос в его текущем виде. Таким образом, неопределенность по Brexit по-прежнему остается высокой, и мы ожидаем, что ЕС и Великобритания не смогут подписать соглашение до крайнего срока выхода страны из состава ЕС, установленного на 31 октября. Это значит, что основным сценарием остается продление сроков Brexit. Почти все валюты G10 накануне укрепились в паре с долларом США.

Давление на американскую валюту усилилось после публикации слабых данных по розничным продажам в Штатах, которые оказались хуже ожиданий аналитиков (-0.3% м/м по итогам сентября против ожидаемых 0.3% м/м). Такие данные усиливают вероятность снижения ставки ФРС на ближайшем заседании американского регулятора в конце октября. Исходя из фьючерсов, вероятность такого события на данный момент составляет более 80%. Сегодня мы ожидаем нейтральной динамики на глобальных площадках в условиях отсутствия значимых новостей и важной макроэкономической статистики. До конца недели ключевым событием остается публикация данных по ВВП Китая за 3 квартал. Напомним, что ВВП Китая растет минимальными темпами за более чем 30 последних лет. Очередные данные, свидетельствующие о дальнейшем замедлении экономики КНР, могут ограничить аппетит к рисковым активам завтра в утренние часы.