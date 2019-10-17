16 октября состоялось заседание совета директоров Лукойла, на котором была утверждена новая дивидендная политика компании. Совет директоров также предложил выплатить промежуточные дивиденды в размере 192 руб. на одну акцию, что почти вдвое превышает ожидания рынка (по данным Bloomberg от 15 октября 2019 г.) и нашу оценку. Помимо этого, компания пересмотрела подход к проведению программы обратного выкупа. В целом новые принципы дивидендных выплат и выкупа акций представляются нам более прозрачными и последовательными.

Новая дивидендная политика. Согласно утвержденной политике, общая сумма дивидендов составляет не менее 100% скорректированного свободного денежного потока. Этот показатель определяется как чистый операционный денежный поток за вычетом капитальных затрат, уплаченных процентов, погашения обязательств по аренде и расходов на приобретение акций компании. Дивиденды выплачиваются дважды в год, при этом сумма промежуточных дивидендов рассчитывается на основе консолидированной финансовой отчетности за 6-месячный период.

Новый подход к проведению обратных выкупов. В ходе телеконференции по итогам заседания совета директоров компания сообщила о пересмотре принципов проведения программы обратного выкупа акций. Теперь Лукойл будет выкупать акции с рынка не в постоянном режиме, а только когда посчитает их недооцененными.

Прогноз по дивидендам. Исходя из новых принципов, совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 2019 г. в размере 192 рубля (3,0 долл.) на одну акцию, что почти вдвое превышает ожидания рынка и наш прогноз в 105 руб. (1,6 долл.) на одну акцию. Рекомендация подразумевает промежуточную дивидендную доходность 3,3%. С учетом наших макроэкономических допущений на 4к19 (цена Brent – 58,70 долл./барр., курс USDRUB – 65,80) и оценки капиталовложений на уровне 450 млрд руб. (7,0 млрд долл.) за 2019, Лукойл может выплатить за весь 2019 г. дивиденды в размере около 300 руб. на одну акцию (включая 110 руб. за 2п19), что подразумевает дивидендную доходность 5,2% и, таким образом, соответствует нашему прогнозу. Следует отметить, что на размере дивидендов за 2п19 скажется объявленная в августе оферта, в рамках которой компания израсходовала 1,6 млрд долл. на выкуп акций с рынка, тем самым уменьшив скорректированный свободный денежный поток. Дивиденды за 2020 г. могут вырасти до 467 руб. на одну акцию (доходность – 8,1%) при нашем базовом макроэкономическом сценарии (цена Brent – 57,50 долл./барр., курс USDRUB – 66,80) и капиталовложениях на сумму 500 млрд руб., в случае если компания не будет проводить выкупов акций в течение года (согласно новым принципам).

В связи с принятием новой дивидендной политики и принципов проведения обратных выкупов мы можем сделать следующие выводы.

• Компания стремится обеспечивать доходность для акционеров через дивидендные выплаты, чем через обратные выкупы, что однако не влияет на общую доходность.

• Новая политика больше не гарантирует рост дивидендов в годовом сопоставлении, поэтому для инвесторов возникает риск снижения дивидендов.

• В рамках новой дивидендной политики общая доходность для акционеров становится более зависимой от изменения макроэкономических (цены на нефть, курс рубля, крэк-спреды), регулятивных (налоги) и операционных (эффективность выручки и затрат) параметров.

• Новые принципы дивидендных выплат и обратных выкупов более прозрачны и последовательны, что может быть позитивно воспринято инвесторами.

Наш прогноз по дивидендам на 2019 г. остается на уровне 300 руб. на одну акцию.