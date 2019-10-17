В четверг доллар корректируется на большинстве валютных площадок развивающихся рынков, оставаясь под давлением вышедших накануне слабых данных по розничным продажам в США. Публикация «Бежевой книги» также не добавила оптимизма в отношении американской экономики. В результате вероятность очередного снижения процентной ставки ФРС на ближайшем заседании в октябре возросла уже до 90%, усилив давление на доллар в сегменте EM. Рубль не являлся исключением и к окончанию первой половины дня прибавлял около 0,2% к американской валюте и демонстрировал соответствующее укрепление к евро.

Уже в первый час торгов пара доллар/рубль оказалась ниже 64 руб., а пара евро/рубль открылась ниже 71 руб. Тем не менее, к концу первой половины дня отечественной валюте так и удалось уйти далеко от указанных уровней, и в ближайшее время нельзя исключать попыток возвращения зарубежными валютами вышеназванных отметок. В частности, подобное развитие событие станет возможным, если фокус на глобальных рынках вновь сместиться к торговому вопросу, который пока по-прежнему портит аппетит инвесторов к риску.

В то же время во второй половине дня все внимание рынков будет вновь обращено к американской экономике. Так, ожидается публикация важных данных по рынку труда (пособия по безработице на прошлой неделе), строительству новых домов и производственной активности в сентябре, а также промышленному производству в октябре. Не исключено, что в целом данные лишь подтвердят ожидания участников рынка по снижению ставки ФРС в октябре. Однако даже если статистика окажется лучше прогнозов, это лишь незначительно скорректирует вероятность снижения ставки ФРС, но не приведет к кардинальным изменениям в ожиданиях рынка по смягчению процентной политики, поэтому доллару вряд ли стоит рассчитывать на поддержку в данном направлении.