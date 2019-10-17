Вчера в центре внимания инвесторов была статистика по розничным продажам из США и ситуация вокруг Brexit, а также опубликованная Бежевая книга ФРС. Розничные продажи в США в сентябре снизились на 0,3%, в то время как ожидался рост на 0,3%, что усилило опасения участников рынка относительно рисков замедления экономики США. Практически сразу после публикации инвесторы пересмотрели вероятность снижения процентных ставок на следующем заседании ФРС: она повысилась с примерно 70% до 85%. Оптимизма не добавили и данные Бежевой книги, отразившей умеренную экономическую динамику в стране на фоне замедления промышленного роста. Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что он обеспокоен снижением инвестиций и не исключает дальнейшего снижения ставок Федрезервом.

Тем временем в Великобритании продолжалось обсуждение условий Brexit. Несмотря на то что в последние дни тон освещения этой темы в прессе вновь стал оптимистичным, конкретных заявлений по срокам и условиям соглашения так и не последовало. Сегодня эта тема останется в центре внимания, так как начинается первый день саммита ЕС.

Среди важных новостей, появившихся сегодня утром, отметим заявление Министерства коммерции Китая о возможном подписании "первого этапа" торгового соглашения между КНР и США. Несмотря на то что Палата представителей в США все-таки приняла законопроект, касающийся пересмотра особого торгового статуса Гонконга, китайская сторона готова к конструктивному сотрудничеству по торговым вопросам, что может обнадежить инвесторов в рискованные активы.

До конца дня в центре внимания участников рынков по-прежнему будет макростатистика. В США будут опубликованы данные по закладкам новых домов, заявкам на пособие по безработице за неделю, по промышленному производству, выдаче разрешений на строительство, индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии. Мы ожидаем дальнейшего роста цен на золото, которые могут подняться выше $1 500 за унцию.