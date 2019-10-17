Как мы и ожидали, погашение выпуска ОФЗ с плавающей ставкой купона не привело к всплеску спроса на размещавшиеся вчера 19-летние ОФЗ 26230: спрос составил всего 46 млрд руб. (против 80 млрд руб. на предшествующем аукционе). Однако из-за повышенных ожиданий дальнейшего снижения доходностей большая часть поданных заявок не предполагала никакой премии ко вторичному рынку, что позволило Минфину реализовать 29,6 млрд руб. с YTM 6,94%. Это меньше, чем было продано неделю назад (41,9 млрд руб. по 15-летним ОФЗ 26225).Таким образом, интерес к ОФЗ снижается, но все еще остается повышенным.

Наличие относительно большого интереса к длинным ОФЗ даже на таких уровнях доходностей свидетельствует о том, что некоторые участники ожидают ключевую ставку даже ниже 6% (мы исходим из того, что равновесный спред по длинным выпускам составляет 100 б.п. при стабильной ключевой ставке) в течение следующих 12-18 мес. Мы считаем такой сценарий вероятным, если ФРС придется снижать долларовую ставку до околонулевых значений, однако существенный риск представляют цены на нефть.