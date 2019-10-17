К середине торгового дня четверга российские фондовые индексы пытались удержаться в плюсе. Индекс Мосбиржи к 13.20 мск вырос на 0,29% до 2752,34 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,57%, до 1355,12 пункта. Рубль к середине сессии немного укрепился по отношению к доллару и был стабилен к евро. Доллар опустился ниже 64 руб, находясь не так далеко от сентябрьского минимума 63,61 руб, а евро консолидировался у 71 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали привилегированные акции Ростелекома (+2,69%) и бумаги АЛРОСы (+2,10%). Акции ИнтерРАО подорожали на 1,91%. В лидерах падения были котировки Газпром нефти (-2,32%), которые снизились после дивидендной отсечки, и бумаги Распадской (-1,52%). С технической точки зрения акции ИнтерРАО в последние дни пытаются восстановиться от октябрьских минимумов, но по-прежнему обладают ограниченным потенциалом повышения. При положении выше 4,4255 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) бумаги могут нацелиться на обновление максимума октября и движение в район 4,6200 (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). При закреплении выше указанной отметки повышение может ускориться в район 5 руб, но на данный момент говорить о высокой вероятности возвращения к уверенному росту несколько преждевременно.

Внешние факторы

Внешний фон к середине дня складывается умеренно позитивный. Нефтяные цены остаются в минусе, но сократили темпы падения, теряя менее 0,5% на фоне улучшения мировых настроений. Риском для игроков на повышение, однако, выступает публикация отчета Минэнерго США о динамике запасов. Вышедшие накануне данные Американского института нефти предупреждают о возможности более сильного, чем ожидается, увеличения запасов “черного золота”.

Торги на биржах Европы проходят в оптимистичном ключе. Индекс Euro Stoxx 50 прибавляет около 0,6%. Глава Еврокомиссии Юнкер в четверг заявил о долгожданном согласовании проекта сделки по Brexit, который теперь должен быть одобрен лидерами ЕС, а также парламентом Великобритании и ЕС. Пока неясно, успеют ли законодатели до 31 октября. Региональная статистика показала ускорение темпов роста розничных продаж Великобритании в сентябре с 2,6% до 3,1% г/г (ожидалось +3,2%).

Фьючерс на индекс S&P500 увеличился примерно на 0,4% выйдя из утреннего минуса после новостей относительно Brexit.

События дня:

• число начатых строительств домов в США в сентябре (15.30 мск)

• число разрешений на строительство в США в сентябре (15.30 мск)

• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)

• индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в октябре (15.30 мск)

• промышленное производство США в сентябре (16.15 мск)

• отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (18.00 мск)

• выступления представителей ФРС (в течение дня)

• операционные результаты X5 Retail Group, АЛРОСы, М. Видео, Petropavlovsk

• квартальные отчетности Morgan Stanley, Honeywell, Philip Morris

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии стремились закрепиться на положительной территории, подтверждая поступивший накануне оптимистичный сигнал, указывающий на возможность продолжения покупок. До конца дня рынки ждет большой блок важной статистики из США, который может повлиять на общий настрой, остающийся для “быков” благоприятным.