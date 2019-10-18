Рынок акций РФ в начале торговой сессии пятницы немного снизится под давлением внешнего умеренного негатива. Рубль продолжит прибавлять против доллара.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается понижение индекса Мосбиржи на 0,1-0,3% в район 2740-2745 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2730 и 2720 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2750 и 2760 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

В краткосрочной перспективе возможна консолидация рынка вблизи уровня 1350 пунктов по индексу РТС считает Антон Старцев из компании "Олма".

"В то время как ослабление доллара США и ожидания торговой сделки с КНР по-прежнему оказывают поддержку спросу на развивающихся рынках, активность на рынках в целом немного снизилась после выхода неоднозначных данных по китайской экономике (темпы роста ВВП в третьем квартале оказались немного ниже консенсус-прогноза). На валютном рынке РФ в начале торгов курс доллара останется под давлением", — добавил он.

Рублю ничего не мешает укрепиться еще немного, хотя и текущее значение не может не радовать, прогноз по курсу на пятницу 63,70– 64,50 рубля за доллар, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах выросли на 0,2-0,4% на фоне ожидаемого прогресса по вопросу Brexit (выхода Великобритании из ЕС), рынки также реагировали на внутреннюю статистику и данные корпоративной отчетности компаний.

Еврокомиссия рекомендовала Европарламенту ратифицировать обновлённый договор об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, который был разработан всего за две недели до установленной сейчас новой даты Brexit. Выход Великобритании из ЕС назначен на 31 октября.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,2-0,3%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) менялись разнонаправленно в пределах 1,4%, японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, шанхайский Shanghai SE Composite Index снижается на 1,4%.

Стоимость нефти опускается на 0,5% до 59,62 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается до 1,1117 доллара против 1,1127 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в четверг вырос по основным индексам вместе с западными площадками, а также на фоне нейтральной динамики котировок нефти марки Brent. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,66% — до 2715,26 пункта, индекс РТС — на 0,75%, до 1331,03 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов повысился на 4 копейки и составил 64,12 рубля, евро — на 39 копеек до 71,36 рубля, следует из данных Московской биржи.