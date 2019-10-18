Среднесрочные и длинные ОФЗ вчера опустились в доходности на 2–3 бп, как и локальные облигации остальных развивающихся стран. Короткие ОФЗ-ПД смотрелись слабее, закрывшись практически без изменений. Лучший результат на этот раз продемонстрировали выпуски сроком обращения 4–5 лет – в частности, ОФЗ-26215 (YTM 6,38%) снизился в доходности на 5 бп, а доходности ОФЗ-26211 (YTM 6,33%) и ОФЗ-26227 (YTM 6,43%) опустились на 4 бп. В дальнем сегменте кривой ОФЗ-26219 (YTM 6,56%) также опустился в доходности на 4 бп. ОФЗ-26228 (YTM 6,68%) отстал от других длинных выпусков, потеряв в доходности всего 1 бп. Тем временем линкер ОФЗ-52001 (YTM 3,29%) вырос в доходности на 5 бп. Оборот в секции ОФЗ на МосБирже достиг внушительных 38 млрд руб., в 1,7 раза превысив среднедневной показатель за последний месяц. Доходности 10-летних облигаций других ведущих развивающихся стран снизились на 2–6 бп, за исключением мексиканского бенчмарка, поднявшегося в доходности на 4 бп.

До очередного заседания совета директоров Банка России остается одна неделя – сегодня начинается «неделя тишины», в ходе которой представители ЦБ не комментируют денежно-кредитную политику. Тем временем кривые денежного рынка и рынка ОФЗ отражают высокую степень уверенности инвесторов в том, что регулятор снизит ключевую ставку на 25 бп, сопроводив свое решение мягким комментарием в отношении дальнейшей траектории процентных ставок. Спред между 1x4 FRA и 3-месячной ставкой Mosprime сейчас находится на отметке —20 бп, а спред 3x6 FRA к Mosprime составляет —47 бп. ОФЗ сроком обращения до 7 лет торгуются на уровне 6,20–6,50%. Между тем зампред Банка России Ксения Юдаева вчера заявила, что на предстоящем заседании регулятор рассмотрит разные варианты, включая сохранение ключевой ставки на прежнем уровне и ее снижение на 50 бп. Мы в качестве базового сценария ориентируемся на снижение ставки на 25 бп, также ожидая от ЦБ сигналов к ее последующему дальнейшему снижению. Кроме того, мы ожидаем новых сигналов о возможности пересмотра вниз нейтральных ставок, что могло бы подстегнуть уменьшение наклона кривой ОФЗ. На дальнем отрезке кривой выделим ОФЗ-26221, который, по нашим оценкам, торгуется наиболее дешево среди ближайших по дюрации выпусков.