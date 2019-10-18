Росстат, Минэкономразвития и ЦБ вчера опубликовали макростатистику за сентябрь и 3К19. Самый большой сюрприз связан с существенным улучшением тренда реальных располагаемых доходов, которые, по данным Росстата, выросли на 3,0% г/г в 3К19 и на 0,2% г/г за 9М19. Кроме того, рост рынка розничного кредитования также по-прежнему опережал ожидания – в сентябре розничный кредитный портфель банков вырос на 1,6% м/м, тогда как мы ожидали рост на 1,3% м/м. В итоге годовой рост в сегменте розничного кредитования пока сохраняется сильным и составляет 20,7% г/г.

Несмотря на сильную динамику доходов и рынка кредитования, оборот розничной торговли вырос всего на 0,7% г/г в сентябре (мы ожидали его роста на 0,9% г/г) и на 0,8% г/г за 3К19. Хорошая новость связана с тем, что замедление потребительского тренда не сказалось на росте ВВП, который в сентябре вырос на 2,0% г/г, по данным Минэкономразвития (+1,9% г/г за 3К19 и +1,2% г/г за 9М19). Отчасти разрыв связи между ростом ВВП и динамикой оборота розничной торговли может объясняться сильным внешним спросом, который вызвал рост ненефятного экспорта на 7% г/г в 3К19; но самый важный вопрос заключается в том, стоит ли за более сильным в сравнении с ожиданиями ростом ВВП за 3К19 восстановление инвестиций или их динамика все еще остается слабой.