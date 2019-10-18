X5 Retail Group опубликует результаты за 3К19 по МСФО во вторник 22 октября, а на следующий день пройдет "день инвестора".

Компания уже объявила рост розничной выручки на 12,8% и увеличение сопоставимой выручки на 3,9% (в основном благодаря росту среднего чека) за 3К19. Таким образом, консолидированная выручка за период, вероятно, составит около 423,0 млрд руб. Во время предыдущего телефонного звонка, посвященного результатам за 2К19, менеджмент дал понять, что улучшение рентабельности в 1П19 не затронет 2П19, т. к. дополнительная прибыль будет реинвестирована в цены и в зарплаты сотрудникам магазинов. Соответственно, мы ожидаем снижения валовой рентабельности до 24,5% в 3К19 с 25,0% за 2К19 и 24,6% за 3К18. Мы прогнозируем валовую прибыль 103,6 млрд руб.

Мы моделируем повышение общих, коммерческих и административных издержек в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года, в основном вследствие повышения расходов на персонал. Мы прогнозируем 76,8 млрд руб. операционных издержек (включая амортизацию), или 18,2% от выручки, и 2,9 млрд руб. прочего дохода. Это подразумевает рентабельность по EBTIDA 7,0% (т. е. ниже 7,4% за 3К18) и EBITDA 29,6 млрд руб. С учетом растущей доли активов со сравнительно короткими сроками эксплуатации (за счет увеличения доли арендуемых площадей) мы ожидаем повышения амортизационных издержек до 3,4% от выручки с 3,3% в 3К18. Также компания уже сообщила о 5-6 млрд руб. неденежного отрицательного эффекта на уровне чистой прибыли из-за преобразования бизнеса гипермаркетов. С учетом этого мы оцениваем чистую прибыль на уровне 1,9 млрд руб. при чистой рентабельности 0,4%.

Мы ожидаем нейтральной реакции рынка на публикацию результатов, т. к. компания предупредила о снижении рентабельности задолго до выхода финансовой отчетности. В день публикации показателей телефонной конференции не будет, но на следующий день пройдет "день инвестора", в ходе которого менеджмент прокомментирует обновленную стратегию, новые концепции магазинов и, вероятно, огласит больше подробностей об инновационных проектах компании (таких как система ценообразования с использованием технологии обработки "больших данных"). Мы также полагаем, что компания понизит свой прогноз капвложений на весь год до 75-85 млрд руб., т. к. текущая планка 90 млрд руб. кажется нам завышенной.