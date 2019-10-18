Текущие вербальные интервенции главы ЦБ РФ позволяют нам увеличить оценки вероятности снижения ключевой ставки на 50 б.п. по итогам октябрьского заседания. Ранее мы указывали, что видим вероятность для имплементации такого снижения, однако наши «базовые» ожидания исходили из снижения уровня ключевой ставки в октябре до отметки 6,75%. В настоящий момент мы полагаем, что вероятность снижения ставки на 50 и на 25 б.п. находится на одинаковых уровнях, а то, что ставка в октябре будет снижена, почти не вызывает у нас сомнений.

Также мы считаем, что реализация шага снижения ключевой ставки в 50 б.п. в октябре формирует потенциал для наличия «интриги» на закрывающем год заседании Банка России. По нашим оценкам, с вероятностью в 30% ключевая ставка в конце года может испытать ещё одно снижение до уровня 6,25%. Более того, как на октябрьском, так и на декабрьском заседании монетарный регулятор может снова вернуться к вопросу рассмотрения изменений нейтрального диапазона ключевой ставки. Изменение диапазона нейтральной реальной ставки с текущих 2-3%, до, например, 2-2,5% усилит потенциал для снижения ключевой ставки в 2020 году.

В настоящий момент наши прогнозы по ключевой ставке на конец 2019 года формируются в диапазоне 6,25-6,75%. В свою очередь в рассматриваемых нами сценариях в перспективе I полугодия 2020 года мы видим существенную вероятность снижения ставки до уровня 6%. Наиболее активные предпосылки для таких движений ставки ЦБ складываются в плоскости инфляционных процессов – в начале 2020 года инфляция может опускаться до уровней 2,2-2,5% г/г. В том случае если в следующем году проинфляционные риски не получат значительного усиления со стороны более активного расходования бюджетных средств (сохранение «сжатого» потребительского спроса может сохранить существенное давление на темпы роста потребительских цен), то наш оптимистичный сценарий предполагает начало движения ставки к уровням ниже 6% во втором полугодии следующего года.

Возвращаясь к текущим реалиям, отметим, что сигналы о более активном снижении ключевой ставки формируют плацдарм для продолжения ралли на отечественном долговом рынке. В обозримой перспективе при отсутствии значимых негативных изменений внешнего фона ожидаем сохранения спроса на российские долговые активы, что будет оказывать соответствующую поддержку курсу российской валюты. Заметим, что данная поддержка сейчас не рассматривается нами как драйвер, достаточный для существенного укрепления рубля в конце года. В недельной перспективе наши ожидания по движению курса рубля складывается в диапазоне 63,2-64,4.