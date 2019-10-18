Через пень колоду, бочком бочком, но рынку вчера все же удалось закрыться в зеленой зоне. И это несмотря на то, что выходящая отчетность компаний в большинстве своем продолжает радовать инвесторов. Но обстановка все же далека до идеальной. И главная помеха этому — неоднозначные макроэкономические данные. Нет, они не плохие, но, мягко говоря, на глазах ухудшающиеся. Так, вышедшие вчера данные по промышленному производству показали его спад на 0,4% месяц к месяцу. Очень тревожными были данные и по недвижимости — закладка новых домов хотя и остается на достаточно высоком уровне, но все же сократилась в сентябре почти на 10% по сравнению с августом. Участники рынка постарались проигнорировать этот негатив, но обходить стороной его становится все сложнее и сложнее. И даже несколько удивительно, что индексы все же удержались в зеленой зоне и смогли хоть немного, но прибавить к закрытию среды. Хотя весь хайп от хорошего старта сезона отчетности уже прошел и от него не осталось и следа. Отыгрываются исключительно отдельные идеи в акциях отдельных эмитентов. Если говорить о вчерашнем дне, то безусловно это был день Netflix (NFLX, +2,47%). Его отчетность вопреки ожиданиям многих (а на самом деле — большинства) аналитиков оказалась блестящей. Компания в очередной раз подтвердила, что по праву считается безусловным лидером в сфере потокового TV. И даже несколько обидно, что в итоге на общем блеклом фоне вчерашних торгов котировки акций Netflix все же затолкали вниз и они по итогам дня выросли всего лишь на 2,5%. А ведь на премаркете рост достигал почти 10%!

Если же посмотреть на вчерашние торги в отраслевом разрезе, то здесь был безусловный лидер — акции компаний, работающих в сфере медицины и здравоохранения. В среднем они выросли вчера на 0,9%. А вот сектор страхового медицинского обслуживания показал гораздо более солидный рост, который составил в итоге 2%. Толчок к спросу на акции медицинских страховых компаний в последние дни дала уверенная квартальная отчетность лидера этого сектора — компании UnitedHealth (UNH, +2,82%), чьи акции за последние 3 дня показали рост в 10%.

В связи с этим хотелось бы обратить внимание на акции крупнейшей в США сети аптек Walgreen Boots Alliance (WBA, +2,34%), которые также тесно связаны со страховой медициной, но пока явно отстают в темпах роста от ведущих компаний этого сектора.

На удивление очень даже неплохо чувствует себя в последние дни сектор промышленных компаний. По-видимому, инвесторы все еще сохраняют надежды на успешное окончание американо-китайских торговых переговоров.

Ну а главным лузером вчерашнего дня стал «старичок» International Business Machine (IBM, —5,52%). Компания как была в стане отстающих, так и остается в нем. По крайней мере вышедшая квартальная отчетность пока не оставляет надежд инвесторам на выход компании из бесконечного слабо понижательного тренда, который мы наблюдаем уже в течение последних 7 лет.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 18 ОКТЯБРЯ

Главное событие сегодняшнего дня уже фактически произошло. Это выход данных по ВВП Китая по итогам 3-го квартала. И что же мы получили? Не сказать, что это был неожиданный результат. Скорее вполне ожидаемый. Но все же многие до конца верили в лучшее. Однако против статистики, что называется, не попрешь. И поэтому факт остается фактом — темпы роста ВВП Китая по итогам 3-го квартала составили 6% в годовом выражении и это самые низкие темпы роста за всю историю наблюдений, то есть с 1992 года. Нет, это не кошмар-кошмар-кошмар, а объективная реальность, еще раз свидетельствующая о явном замедлении темпов роста китайской экономики. Чуда не будет!

Реакция мировых финансовых рынков достаточно спокойная, но явно негативная. Все рынки в небольшом минусе и выбираться из него по итогам первой половины дня пятницы они даже не собираются. И поэтому настроение остается уныло-пессимистичным.

Ну чего еще инвесторам не хватает?! И сезон отчетности стартовал хорошо, и до исторических максимумов рукой подать! Казалось бы, покупай и гони индексы вверх! Но нет, в очередной раз тормознулись у подножия самой вершины и вновь стоит риторический вопрос: куда идти — вверх или вниз? И, судя по настроениям, участники рынка вновь готовы перенести ответ на этот вопрос на более позднее время. Скорее всего новая точка отсчета, до которой будут тянуть рынок на текущих уровнях — это 30 октября, когда состоится очередное заседание Комитета по операциями на открытом рынке (FOMC) ФРС США, на котором будет рассматриваться вопрос об очередном снижении уровня процентной ставки. На данный момент участники рынка оценивают вероятность этого события в 85% (согласно котировкам фьючерса на вероятность изменения процентной ставки, который торгуется на CME).

А пока — продолжаем протирать «дыры» на текущих уровнях и следить за корпоративной отчетностью.

Сегодня ожидается очень спокойный день. Все худшее уже произошло (по крайней мере, будем надеяться) и собственно на горизонте больше каких-либо угроз нет. Так что пятничные торги позволят инвесторам провести некоторую рекогносцировку на местности, оценить первые результаты нового сезона отчетности и перспективы дальнейшего развития событий на рынке.

Поэтому все, что нам сулит день сегодняшний, так это минимальное движение котировок на фоне минимальных оборотов. Может быть перед выходными — это даже неплохо.