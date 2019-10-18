Акции Сбербанка вскоре столкнутся с сопротивлением
К середине торгового дня пятницы российские фондовые индексы пытались закрепиться в небольшом плюсе. Индекс Мосбиржи к 14.00 мск вырос на 0,20% до 2754,12 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,19%, до 1356,05 пункта. Рубль к середине сессии укрепился к доллару и евро. Доллар вновь опустился ниже 64 руб, а евро стремился к 71 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали акции Яндекса (+1,64%), а также котировки ТГК-1 (+1,60%). Обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 0,6%. В лидерах снижения были котировки Аэрофлота (-1,51%) и бумаги Распадской (-1,38%).
Акции Сбербанка растут уже не первый день подряд, поддерживая весь рынок, и подходят все ближе к сентябрьскому максимуму 237,20 руб. ADX дневного графика указывает на усиление силы восходящего тренда, не препятствуя дальнейшему повышению бумаг. В то же время стоит учитывать, что “быкам” не удается поднять акции выше 238 руб с середины июля, в связи с чем и сейчас котировкам без веских драйверов может быть сложно преодолеть важное сопротивление. На данный момент имеет смысл сохранять “длинные” позиции с учетом возможного ускорения коррекции вниз при пробитии 233 руб. Наращивать “лонги” стоит не ранее закрепления выше 238 руб.
Внешние факторы
Внешний фон к середине дня складывается умеренно позитивный. Нефтяные цены вышли в плюс и растут в пределах 1% на фоне ослабления доллара. Котировки Brent поднялись выше 60 долл, а WTI стремятся к 55 долл. В пятницу вечером повлиять на динамику рынка могут еженедельные данные Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок.
Торги на биржах Европы проходят в нейтральном ключе. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгового дня в РФ почти не изменил своих позиций. Инвесторы ждут субботы, когда британский парламент проголосует за одобренный накануне проект Brexit.
Фьючерс на индекс S&P500 вышел из небольшого минуса и также почти не изменяет позиций. Покупки на рынках в пятницу могут быть ограничены разве что данными о замедлении роста экономики Китая в 3-м квартале до минимумов за почти 30 лет. В остальном день обещает быть относительно спокойным на события.
События дня:
• специальный саммит глав ЕС
• индекс опережающих индикаторов США в сентябре (17.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• День инвестора Евраза
• квартальные отчетности American Express, Coca-Cola
Рынок внутри дня
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии держались в небольшом плюсе, указывая на возможность новой волны более уверенного роста. Позитивные сигналы на данный момент приходят, в частности, с рынка нефти, цены на котором приближаются к важным краткосрочным сопротивлениям (60, 80 долл по Brent и 55 долл по WTI) – их пробитие стало бы позитивным для российских индексов сигналом.
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