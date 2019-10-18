Курс рубля на завершающейся рабочей неделе продемонстрировал разнонаправленные колебания против доллара и евро. При этом доллар обновил многонедельные минимумы, опустившись до 63,84 рубля, а евро напротив ушел к недельным максимумам на фоне роста европейской валюты на форексе.

Фактором динамики курса рубля оставался рынок нефти, который сполз ниже психологически значимого уровня 60 долларов за баррель сорта Brent и не смог до конца недели вернуться на него. Геополитические факторы также разнонаправленно дергали аппетит к риску и соответственно – к рублю.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю снижался примерно на 25 копеек — до 63,95 рубля, евро повышался на 40 копеек — до 71,3 рубля. Доллар обновил минимум с 24 сентября около 63,77 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом колебалась ниже 3,8 тысячи против 3,85 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ИСКАЛ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Рубль начал неделю стабилизацией к доллару и евро, отыгрывая снижение аппетита к риску на мировых рынках. Очередной раунд американо-китайских торговых переговоров завершился промежуточным перемирием, однако это не порадовало инвесторов.

Инвесторы занимали выжидательные позиции на фоне сообщений СМИ о том, что Китай хочет провести дополнительные переговоры с США в конце октября для обсуждения деталей первой части торговой сделки. Отмечалось, что Китай также хочет, чтобы президент США Дональд Трамп пересмотрел запланированное на декабрь повышение импортных пошлин.

Геополитические риски мешали спросу на валюты развивающихся рынков и на рубль в частности. Трамп подписал указ о санкциях против Турции в связи с военным наступлением Анкары против курдов на севере Сирии.

Кроме того, участники рынка обратили внимание на то, что трения между Китаем и США по поводу протестов в Гонконге могут осложнить заключение торгового соглашения. Палата представителей США приняла ряд законопроектов о поддержке протестующих в Гонконге. Министр иностранных дел Китая в свою очередь предостерег США от вмешательства в дела страны и заявил, что эти законопроекты навредят отношениям двух стран.

Впрочем, была геополитика и со знаком плюс. Сначала глава Евросовета Дональд Туск анонсировал, что соглашение о Brexit может быть принято уже в четверг.

Позднее Еврокомиссия порекомендовала Европарламенту ратифицировать обновленный договор об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза, который был разработан всего за две недели до установленной сейчас новой даты Brexit. Выход Великобритании из ЕС назначен на 31 октября.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели валюта РФ провела в боковом тренде. Евро на форексе поднялся в район максимумов с конца августа на фоне нормализации ситуации с Brexit. При этом рынок нефти получал негативные сигналы из США.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 октября, увеличились на 9,3 миллиона баррелей, или на 2,2%, до 434,9 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения этих запасов только на 2,9 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) поднялись на 1,3 миллиона баррелей — до 43 миллионов.

Кроме того, добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила близкие к рекордно высоким 12,6 миллиона баррелей в день. Тем не менее, нефть продолжила попытки вернуться на ключевую отметку 60 долларов за баррель сорта Brent.

Кроме того, сохранился высоким спрос на ОФЗ, что поддерживает курс российской валюты. Минфин России на этой неделе впервые разместил на аукционе долгосрочный выпуск ОФЗ с доходностью ниже 7%. Бумаг серии 26230 с погашением в марте 2039 года было продано на 29,616 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 46,025 миллиарда рублей. Всего же на двух аукционах было размещено ОФЗ на 34,971 миллиарда рублей при спросе в 66 миллиардов.

Однако самое главное, похоже, что спрос на рублевую ликвидность сохранится в рамках аукционов Минфина по ОФЗ на фоне словесных интервенций. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью CNBC заявила, что Банк России видит возможность снижать ключевую ставку более решительно по сравнению с привычным умеренным темпом. Таким образом, можно начинать ждать снижения ставки сразу на 50 базисных пунктов — до 6,5% годовых — уже в ближайшую пятницу.