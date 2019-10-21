Российский рынок акций завершал предыдущую торговую неделю ростом. Подъем индекса МосБиржи наблюдается на протяжении последних 4 сессий. За это время котировки успели преодолеть отметку 2750 п., что является позитивным техническим сигналом. В данный момент по индексу МосБиржи идет попытка формирования новой локальной волны роста. Следующие целевые уровни сопротивления сместились в районе 2810 п. еще более сильным препятствием выступает уровень 2850 п.

Стоит отметить, что помимо внутренних причин типа снижения рублевых ставок, фактором поддержки российского рынка акций выступает общий умеренно позитивный сентимент на площадках развивающихся стран. Если сравнить динамику нашего РТС и индекса MSCI Emerging Markets, то они показывают в целом единую тенденцию. То есть подъем российских акций — главным образом, результат общего глобального спроса.

Что касается нефтяного фактора, то он по-прежнему оказывает преимущественно нейтральной влияние на российский рынок. С начала октября фьючерсы на нефть Brent просто консолидируются в коридоре $57-61 за баррель. Какого-то устойчивого тренда пока не наблюдается.

Пятничные данные от Baker Hughes о количестве активных буровых установок в Северной Америке были не очень интересными. В США их количество выросло всего лишь на 1 уст. так что тренд по устойчивому снижению буровых приостановился. В Канаде в свою очередь отметается падение на 4 уст. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество активных буровых в США находится на 18% ниже, в Канаде — на 20%. Среднесрочный взгляд на перспективы Brent остается умеренно позитивным.

Среди голубых фишек с пятницы отмечается повышенный спрос в банковском секторе. Бумаги ВТБ и Сбербанка показывают опережающую динамику. А вот ралли в Лукойле временно остановилось. На мой взгляд, эти бумаги во всем нефтегазовом секторе выглядят одновременно и перспективными, и «защитными» ввиду принятия новой дивидендной политики и высокого свободного денежного потока. В ритейле подобными свойствами обладают привлекательные акции Детского мира. В целом на рынке сейчас особо интересны могут быть крепкие дивидендные истории на фоне снижения ставок и доходности в облигациях.

Сегодня есть шансы на уверенный отскок в акциях Яндекса. В пятницу после закрытия торгов появилась информация о том, что правительство готово поддержать законопроект о значимых онлайн-ресурсах при условии его доработки и ограничении доли иностранцев в них на уровне 50% минус одна акция, сообщает РБК. Таким образом, если речь будет идти конкретно о голосующих акциях, то требование в 50% уже сейчас выполняется. Это существенно улучшает инвестиционный кейс Яндекса и снижает неопределенность по поводу последствий законодательной инициативы. На мой взгляд, при таком раскладе бумаги могут спокойно вернуться выше 2100 руб. в обозримом будущем.

На предстоящей неделе продолжится сезон корпоративной отчетности в США. На американском рынке акций сейчас сложилась ситуация, когда многие участники расценивают текущее положение дел в качестве фазы продолжительного широкого боковика. Речи об устойчивом трендовом росте, который мы видели в предыдущие годы уже не идет. Так что по мере приближения к рекордным отметкам продавцы сразу же активизируются. На графике S&P 500 это как раз просматривается. Мы не исключаем, что при положительном фоне индекс может обновить исторические максимумы, сходив, например, к 3030-3050 п., однако сложно рассчитывать на по-настоящему продолжительное движение наверх.

В России на неделе ожидается публикация отчетов по ряду компаний. В частности, операционные результаты за III квартала 2019 г. опубликуют Русагро (понедельник), Полюс, Русгидро (вторник), Лента (среда), Полиметалл (четверг), Распадская (пятница). Финансовые отчеты по МСФО за III квартал представят X5 Retail Group (вторник), НЛМК (четверг). В пятницу финансовые результаты опубликует Яндекс, что может стать дополнительным важным фактором поддержки бумаг в свете последних событий.

На этой неделе также ожидается заседание ЕЦБ. Прогноз по влиянию на рынки скорее нейтральный. В большей степени на курс евро сейчас может воздействовать история вокруг Brexit. Предстоящее заседание ЕЦБ будет последним под руководством Марио Драги, так что его комментарии для участников рынка могут быть не столь важными. Следующим председателем европейского регулятора будет Кристин Лагард.

Что касается пары EUR/USD, то здесь техническая картина на недельном таймфрейме указывает на возможность продолжения отскока. Ближайшей областью сопротивления выступает район около 1,125-1,128. Это примерно на 1% выше текущих значений. Но даже в случае подъема к обозначенным отметкам все равно долгосрочной тренд по EUR/USD останется нисходящим.

Европейский союз в свою очередь готов дать Великобритании трехмесячную отсрочку решения по Brexit, если у премьер-министра страны Бориса Джонсона не получится провести соглашение через парламент, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники. Ситуация остается не до конца разрешенной, однако вероятность негативного исхода с выходом Великобритании «без сделки» уже не такая высокая ка раньше. Скорее вопрос лишь в том. когда этот выход произойдет, до конца октября или же до конца февраля 2020 г.

В пятницу, 25 октября, ожидается заседание Банка России. В последние недели рыночные ожидания все больше и больше смещаются в сторону того, что ЦБ РФ примет решение о снижении ключевой процентной ставки с текущих 7% до 6,75%. Это в большей степени обусловлено даже не тем, что мы видим поступательное замедление инфляции, а риторикой представителей Банка России, которая указывает на готовность продолжать смягчение денежно-кредитной политики. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью CNBC сказала, что Банк России допускает более решительное снижение ставки. По ее словам, обычно ЦБ предпочитает изменять ставку умеренным темпом. Однако актуальные данные об экономической ситуации и инфляции в стране могут повлиять на прогноз регулятора. Она отметила, что текущая инфляция составляет около 3,8%, что позволяет говорить о дальнейшем снижении ставки.

Если регулятор опустит ставку до 6,75%, то рыночная реакция вряд ли будет очень сильной. Этот сценарий отчасти ожидаемый, и вопрос многих экспертов лишь в том, когда это произойдет, на ближайшем или последующих заседаниях.

Рынок облигаций уже заранее заложил в цену смягчение денежно-кредитной политики и отыграл падение инфляции. В пятницу индекс ОФЗ (RGBI) в очередной раз обновил исторические максимумы. Доходность к погашению 10-летних государственных облигаций опустилась до 6,58%. Корпоративные бумаги пока отстают, но также демонстрируют положительную динамику.

В целом подтверждаю свои ожидания, что среднесрочные выпуски надежных корпоративных облигаций (3-7 лет) по-прежнему выглядят привлекательно на горизонте ближайших 5-6 месяцев.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра поднимаются на 0,25%, нефть Brent в минусе на 0,35%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет совсем рядом с уровнем закрытия пятницы.