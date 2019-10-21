Американские биржевые площадки в пятницу закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,39%, промышленный индекс Dow Jones упал на 0,95%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,82%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась менее чем на один базисный пункт, до 1,75% годовых. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на три базисных пункта, до —0,38% годовых, что является самым высоким значением более чем за одиннадцать недель.

Инвесторы негативно отреагировали на данные из Китая, согласно которым экономика Поднебесной в третьем квартале 2019 выросла на 6%, продемонстрировав минимальные темпы роста за последние 30 лет. Тем не менее, сейчас мы имеем два фактора которые в среднесрочной перспективе как минимум будут поддерживать глобальные рынки на плаву. Первый и самый значимый — это продолжение смягчения монетарной политики и вливание очередной порции ликвидности ведущими мировыми Центробанками во главе с ФРС США. Второй — неугасающие надежды инвесторов на заключение торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. Однако с учетом высоких значений заокеанских бенчмарков дальнейшая агрессивная игра на повышение на американском рынке акций исходя из расчета риск-прибыль все больше склоняется в пользу снижения рисков.

Нефтяные котировки по итогам пятничных торгов снизились на 1,02%, закрывшись на отметке $59,30 за баррель Brent. Слабые цифры по ВВП второй по величине мировой экономики, китайской, оказали негативное влияние на стоимость фьючерсного контракта Brent и не позволили "быкам" преодолеть отметку $60,65 которая выступает локальным сопротивлением на пути восходящего движения цены "черного золота". На текущей неделе в отсутствие каких-либо значимых драйверов как для роста, так и для снижения, определяющими факторами для стоимости фьючерсного контракта Brent будут данные от API и Минэнерго США, которые вкупе с настроениями на глобальных финансовых рынках будут определять дальнейшее направление движения нефтяных цен.

Индекс МосБиржи в пятницу вырос на 0,16%, закрывшись на отметке 2752,91 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2730 и 2695 пунктов. Сопротивление находится на уровне 2780 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 134000 и 131600 пунктов. Сопротивление — 135900 пунктов.

Продолжающиеся попытки мировых регуляторов поддержать хрупкий рост мировой экономики создают все более мягкие финансовые условия для глобальных игроков, которые на фоне беспрецедентно низких доходностей в высоконадежных долговых инструментах Европы и США вынуждены искать более интересные истории на рынках долга еmerging мarkets, способствуя укреплению их валют. В пятницу рубль завершил торги на отметке 63,76, прибавив 0,55% по отношению к американскому доллару. На данном этапе основная поддержка в паре доллар/рубль находится на уровне 63,65, при прохождении которой российская валюта получит шанс на дальнейшее укрепление к следующему значимому уровню — 62,50.

На этой неделе состоятся заседания Народного банка Китая и ЕЦБ. В корпоративном сегменте игроки будут оценивать операционные результаты Amazon, Microsoft, Procter & Gamble, Boeing, Ford Motor и UPS. На данном этапе, несмотря на успешный старт сезона отчетов, эксперты указывают на то, что доходы компаний, входящих в состав индекса S&P 500, по сравнению с прошлым годом снизились на 3,1%, что станет первым сокращением за последние три года.