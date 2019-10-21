Отечественный рынок акций в пятницу вновь был в противофазе с основными мировыми площадками: в то время как американские и европейские индексы закрылись в легком минусе, Индекс Мосбиржи прибавил 0,16%. Причем закрытие произошло чуть выше несильного сопротивления 2750 пунктов, и теперь перед рублевым индикатором открылась дорога для движения в сторону исторических максимумов.

Внешний фон сегодня благоволит продолжению покупок: американские фьючерсы с утра прибавляют порядка 0,2%, около пятничного закрытия торгуется нефть. Однако особо полагаться на позитивный фон не стоит – наш рынок выглядит слабо прежде всего из-за отсутствия притока свежих денег.

В то же время некоторый оптимизм в пользу решения вопроса с недостатком средств внушает пятничная динамика двух любимых акций нерезидентов – Сбербанка, подорожавшего на 0,9%, и «Норильского Никеля», прибавившего 0,5%. Они-то и вытащили рублевый индикатор в «зеленую» зону.

Возможно, их рост говорит о повышении интереса нерезидентов к нашим акциям, но это предположение еще нуждается в проверке временем.

При этом Сбер после многократных попыток сумел преодолеть сопротивление 230 руб и теперь при позитивном внешнем фоне вполне может остановиться лишь у следующего сопротивления 242 руб.

Не стал продолжать рост «Лукойл». Несмотря на новую дивидендную политику, которая приведет к повышению дивидендов, и программу обратного выкупа акций. Однако потенциал роста по бумаге сохраняется, а вот от сильного падения она как раз и защищена байбэком. Поэтому бумагу можно смело оставлять в портфеле. Это же касается и акций Мосбиржи.

Нефть так и не смогла закрепиться выше отметки 60 долларов за баррель – около нее начинаются сильные продажи. Ждем, что на этой неделе «черное золото» опять будет пытаться уйти в район сопротивления 62 руб.

Рубль в паре с долларом закрыл неделю на сопротивлении 63,7-63,8. Сегодня пара евро-доллар пока слабо снижается, отыгрывая неудачу по голосованию в британском парламенте сделки по Brexit. Однако практически нет сомнений, что Великобритания расстанется с Евросоюзом в ближайшие месяцы.

Укрепление доллара – негатив для рубля, но вполне возможно, что отечественные трейдеры проигнорируют этот факт и будут отыгрывать увеличившиеся ожидания снижения ставки ЦБ сразу на 0,5 п.п. уже в нынешнюю пятницу, покупая ОФЗ и продавая доллары и евро. В этом случае пара доллар-рубль может закрепиться под уровнем 63,7 и открыть себе дорогу к локальным минимумам года – в район 62,8.