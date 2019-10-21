В начале новой недели перед открытием российского рынка внешний фон оцениваем как нейтральный. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно и выраженной динамики не демонстрируют, а цены на нефть в небольшом минусе. В пятницу ключевым событием стала статистика по ВВП Китая. Замедление темпов экономического роста до минимума за много лет (6% по итогам 3 кв. 2019) поставило под сомнение продолжение локального восходящего тренда по основным индексам и сырьевым ценам. Прогнозы и так были достаточно слабыми, но итоговые значения оказываются еще хуже. Тем не менее, американские инвесторы удержались от значительных продаж из-за хорошей квартальной отчетности компаний. В пятницу Coca-Сola сообщила о росте выручки на 6% в 3 кв. 2019, а также об увеличении чистой прибыли на 24%, что продолжило череду сильных отчетов.

На этой неделе также большое внимание будет уделяться отчетности и макростатистике, однако на повестке, конечно, останется и торговый спор США и Китая. Пекин планировал к концу месяца еще раз обсудить условия первой части соглашения, новости по данной теме приведут к росту волатильности торгов. Пока же активизируются обсуждения по торговле между США и Европой. Вашингтон ввел часть пошлин по решению ВТО относительно Airbus, на что ЕС в скором времени ответит своими к Boeing. Главной темой выходных стал Brexit. Достижение соглашения было довольно близко после того, как Джонсон предварительно обо всем договорился, но британский парламент вместо утверждения документа даже не дошел до его рассмотрения, вместо этого обязав Джонсона просить о новой отсрочке – на этот раз до 31 января 2020 года. Кроме того, набирает обороты обсуждение еще одного референдума, который должен одобрить предлагаемый сейчас проект соглашения. Неопределенность по вопросу никуда не делась. Хотя новая отсрочка весьма вероятна, риски растут, а британский фунт наоборот может вернуться к снижению.

Цены на нефть Brent вновь не смогли закрепиться выше 60 за баррель на опасениях за будущий спрос со стороны Китая и общем фоне. Поводов для роста сырья мало, с технической точки зрения интересны спекулятивные продажи Brent. Рубль продолжит получать поддержку от замедления инфляции и стабильного спроса на облигации и, вероятно, протестирует 63.50 к доллару. Отчет Северстали за 9 мес. 2019 вышел лучше ожиданий. В условиях сложного рынка и снижения цен на металлы компания снизила выручку всего на 2.7%, чистую прибыль на 5.4%. Не исключаем возвращение акций к росту.