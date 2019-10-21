По итогам торгов 18 октября индекс МосБиржи вырос на 0,16%, до уровня 2752,91 пунктов. Индекс РТС вырос на 0,13% до 1355,27 пунктов. Индекс волатильности российского рынка акций RVI снизился с 19,25 до 18,9 пунктов, в целом индекс пока что продолжает находиться на низких уровнях. Турецкое наступление в Сирии приостановилось, доходности турецких гособлигаций резко развернулись в сторону укрепления. Борис Джонсон подписал соглашение о Brexit с ЕС, но парламент в субботу уже принял постановление о том, чтобы премьер-министр просил очередной отсрочки по Brexit у ЕС до февраля. США в пятницу все же ввели пошлины против товаров из ЕС на сумму в 7,5 млрд евро (10% на самолеты и 25% на продукты питания). Теперь через квартал стоит ждать ответных пошлин ЕС. В пятницу на российском рынке в лидерах дня оказались бумаги En+ (+3,17%), «Полюса» (+2,64%), АФК «Система» (+2,00%), ВТБ (+1,88%). Хуже рынка выглядели акции «Транснефти» АП (-2,1%), ММК (-1,71%), «Северстали» (-1,45%), «РусАла» (-1,38%). Активность торгов снизилась еще дальше, по итогам торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 47,3 млрд рублей.

Рубль резко укрепился, пройдя уровень 64. При этом с точки зрения основных факторов фундаментально российская валюта не выглядит дорогой. Впереди у пары USD/RUB маячат уровни минимумов сентября в районе 63,6.

К вечеру пятницы пара USD/RUB на глобальных торгах укрепилась в район 63,75, пара EUR/RUB снизилась на 0,12% до 71,238.

EBITDA «Северстали» в III квартале выросла на 4,5% кв/кв, FCF – на 31,5% кв/кв. Компания заявила, что может выплатить ₽27,47 на акцию за III квартал. «О’КЕЙ Групп» увеличила квартальную выручку на 4,4% г/г, результаты продолжают оставаться одними из наиболее слабых в секторе, хотя двузначный рост бизнеса сети «ДА!» немного обнадеживает.

«Осеннее окно» для размещений рублевых облигаций продолжает оставаться открытым. На размещения активно и успешно выходят как эмитенты рублевых облигаций, так и российских еврооблигаций. Финальные ориентиры купонов при закрытии книг стабильно оказываются ниже нижней границы изначальных ориентиров доходности. Из крупных размещений сегодня рынок ждут открытие книги Экспобанк БО-02 и вторичное размещение МКБ 001P-01. Спрос в рублевых облигациях продолжает оставаться очень сильным, хотя Банк России отметил заметное снижение спроса со стороны нерезидентов в III квартале. Участники рынка в последнюю неделю уже начали закладывать снижение ставки ЦБ на 0,5% в эту пятницу 25 октября.

Азиатские индексы показывают смешанную динамику. Сентябрьский торговый баланс Японии вышел лучше ожиданий. Число разрешений на инвестиции в основные средства в Китае в сентябре удвоилось. По состоянию на 09:15 мск композитный индекс крупнейших китайских корпораций Шанхайской и Шеньчженьской бирж CSI300 снижается на —0,11% (3865,18 пунктов). Японский индекс Nikkei225 растет до отметки 22548,9 пунктов (+0,25%), гонконгский Hang Seng растет на символические +0,06% (26734,51 пунктов).

Фондовые индексы в США после недельного роста перешли к нейтральной динамике и даже начали немного загибаться вниз. Кроме китайской темы, рынки также уже настроены на снижение ставки ФРС на октябрьском заседании. Впрочем, судя по фьючерсам на Чикагской бирже, это может быть локально последнее снижение, после чего ставка весь 2020 год может простоять в боковом диапазоне. Credit Suisse начинает вводить отрицательную ставку —0,75% на депозиты в швейцарских франках свыше 2-х миллионов. WeWork будет привлекать деньги у SoftBank, но при этом оценка компании будет снижена с изначальных $47 млрд до $8 млрд. По итогам дня DJIA снизился на —0,95% до 26770,2 п., S&P 500 снизился на —0,39% до 2986,2 п., NASDAQ Composite упал на —0,83% до 8089,54 п. Индекс опционной волатильности VIX немного подрос 13,79 до 14,25 пунктов.

Цены на нефть марки Brent в пятницу снижались. При этом цены на нефть на Шанхайской бирже продолжают оставаться существенно выше из-за транспортных проблем, вызванных санкциями США против перевозчиков иранской нефти. Вышедшая в четверг вечером статистика Минэнерго США по запасам нефти показала взлет запасов в стране за неделю на +9,3 млн баррелей при ожиданиях в +2,9 млн. При этом днем ранее API выдавала информацию о росте на +10,5 млн. К 9:15 мск Brent — $59,14 (-0,47%), WTI — $53,61 (-0,32%), золото — $1491,02 (+0,09%). Цены на медь на LME в пятницу выросли на 1,17%, до 5806, никель падал на —0,25% до 16230.

Индекс доллара в четверг снизился на —0,33% до 97,282 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США символически снизилась до 1,75%. Наблюдается начало тренда на рост доходностей U.S. Treasuries. К 9:30 мск пара EUR/USD — $1,1154 (-0,13%), GBP/USD — $1,2916 (-0,42%), USD/JPY – 108,52 (+0,1%).