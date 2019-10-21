Российский рынок акций мало изменится на нейтральном внешнем фоне, рубль имеет шансы подрасти на спросе на госбумаги в ожидании решения по ставке Банка России.

Спрос на риск на глобальном рынке также поддержит интерес к рублёвым активам.

ПРОГНОЗЫ

Нейтральный внешний фон может оказывать сдерживающее влияние на дальнейший рост индекса, соответственно, в краткосрочной перспективе есть вероятность перехода к боковой динамике вблизи отметки в 2750 пунктов, считает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

"Ключевое влияние на российский рынок окажут результаты решения Банка России по ключевой ставке в пятницу. Возможен, повышенный спекулятивный спрос на госбумаги в преддверии заседания. На фоне последних заявлений представителей регулятора участники рынка будут ждать снижения ставки на 25-50 базовых пунктов с комментариями дальнейшего снижения ставки на декабрьском заседании", — отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Поддержку рублю пока продолжит оказывать спрос на госбумаги, считает аналитик. Прогноз по курсу доллар-рубль на сегодня 63,5-64,35, добавляет он.

Продолжающиеся попытки мировых регуляторов поддержать хрупкий рост мировой экономики создают все более мягкие финансовые условия для глобальных игроков, которые на фоне беспрецедентно низких доходностей в высоконадежных долговых инструментах Европы и США вынуждены искать более интересные истории на рынках долга развивающихся рынков, способствуя укреплению их валют, отмечает Сергей Дроздов из "Финама".

На данном этапе основная поддержка в паре доллар-рубль находятся на уровне 63,65, при прохождении которой российская валюта получит шанс на дальнейшее укрепление к следующему значимому уровню — 62,5, считает аналитик.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Ведущие американские фондовые индексы продемонстрировали негативную динамику на закрытии торгов в пятницу на фоне слабой статистики по ВВП Китая. Внимание трейдеров было обращено на опубликованную в пятницу статистику из Китая. Показатель роста ВВП страны за июль-сентябрь стал самым низким квартальным показателем за всю 27-летнюю историю наблюдений — в третьем квартале индикатор составил 6% против 6,2% кварталом ранее, что также ниже прогноза в 6,1%.

Основные европейские фондовые индексы закрылись в пятницу снижением, акции Renault упали в цене на 11,5%, Danone — на 8,4%.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,15-0,23%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются: австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,01%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,44%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,03%, при этом японский Nikkei 225 вырос на 0,25%

Стоимость нефти снижается на 0,13% — до 59,34 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару снижается на 0,1% — 1,1157 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вечером в пятницу замедлил темпы роста, но сумел остаться в плюсе по основным индексам, несмотря на снижение нефтяных котировок марки Brent ниже 60 долларов за баррель, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,16%, до 2752,91 пункта, индекс РТС — на 0,13%, до 1355,27 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы снизился на 36 копеек — до 63,76 рубля, евро — на 17 копеек, до 71,2 рубля, следует из данных Московской биржи.