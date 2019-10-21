Глобальные рынки акций завершили неделю на негативной ноте. Одной из причин этого стали слабые данные по ВВП Китая: темпы роста китайской экономики в 3к19 составили всего 6,0% (на 0,1 пп ниже консенсус-прогноза), что является самым низким значением с 1990 г. В результате индекс Shanghai Composite по итогам дня опустился на 1,3%. Американский рынок оказался под давлением из-за резкой коррекции акций Boeing. Последние за день обвалились на 6,7%, после того как стало известно, что компания скрывала от американских регуляторов информацию о проблемах с безопасностью, выявленных при испытании нового самолета. Индекс S&P 500 снизился на 0,4%. Европейские DAX и FTSE скорректировались на 0,2% и 0,4% соответственно. Нефть Brent по итогам сессии подешевела на 0,8%.

На фоне слабой экономической статистики из Китая и США (американский индекс опережающих индикаторов LEI за сентябрь снизился на 0,1% против 0%, согласно консенсус-прогнозу Bloomberg) фьючерсы на ставку по федеральным фондам снизились в доходности на 2–4 бп. Наклон кривой казначейских облигаций США увеличился: ее ближний сегмент (до 5 лет) опустился на 1–3 бп, тогда как более длинные бумаги прибавили в доходности 1–2 бп.

В преддверии назначенного на выходные голосования в парламенте по вопросу утверждения предложенного Борисом Джонсоном соглашения по Брекзиту фунт стерлингов и евро укрепились на 0,6% и 0,4% соответственно. Индекс DXY опустился на 0,3%. Валюты развивающихся стран также в основном росли относительно доллара: бразильский реал подорожал на 1,3%, турецкая лира – на 0,7%, мексиканское песо – на 0,5%, южноафриканский ранд и тайский бат – на 0,2–0,3%. Индонезийская рупия и индийская рупия закрылись без изменений.

Рубль торговался наравне с валютами остальных развивающихся стран, закрывшись в пятницу на отметке 63,67 относительно доллара (+0,7% к предыдущему дню). Оборот торгов в секции USDRUB_TOM был небольшим: 1,8 млрд долл. Между тем, по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), за последнюю неделю чистая длинная спекулятивная позиция в рубле увеличилась на 2 тыс. контрактов, до 27 тыс. контрактов, что по-прежнему близко к медиане с начала года. На этой неделе рубль, как мы ожидаем, опередит валюты других развивающихся стран благодаря активной продаже валютной выручки экспортерами в преддверии уплаты НДС и НДПИ, срок которой наступает в пятницу. Мы считаем, что такие условия подкрепляют недавно открытую нами торговую идею покупать рубли против корейской воны. По итогам недели курс RUBKRW закрылся на отметке 18,50, что на 3% выше уровня по состоянию на сентябрь, когда мы открыли торговую идею.

С точки зрения глобальной ситуации центральным событием на этой неделе является заседание ЕЦБ по монетарной политике, запланированное на четверг. Марио Драги последний раз примет участие в заседании в качестве президента ЕЦБ перед передачей полномочий Кристин Лагард. Участники рынка не ожидают каких-либо изменений в монетарной политике ЕЦБ, несмотря на то, что регулятор наращивает размер своего баланса вопреки растущей доле меньшинства в руководстве банка, выступающего против новых мер по стимулированию экономики. По-прежнему пристальное внимание инвесторы также обращают на развитие ситуации вокруг торговых переговоров США и Китая, а также последние события вокруг Брекзита.