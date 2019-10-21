На результатах негативно отразится реструктуризация сегмента гипермаркетов. Завтра, 22 октября, X5 Retail Group (FIVE LI – ПОКУПАТЬ) должна опубликовать результаты за 3 кв. 2019 г. по МСФО. Компания ранее уже опубликовала операционные результаты, отразившие достаточно высокие, но замедляющиеся темпы роста выручки. В 3 кв. компания должна отразить неденежные расходы в связи с объявленной в конце сентября реструктуризацией сегмента гипермаркетов, что негативно отразится на уровне чистой прибыли. Мы также ожидаем, что рентабельность окажется под давлением ввиду высококонкурентной ситуации на продовольственном рынке. В частности, консолидированная выручка X5 Retail Group, по нашим прогнозам, вырастет на 12% (здесь и далее – год к году) до 422 млрд руб. (6,5 млрд долл.), а скорректированная EBITDA (до применения стандарта IFRS 16) увеличится на 9% до 30,2 млрд руб.(467 млн долл.), при этом рентабельность по EBITDA мы ожидаем на уровне 7,2%, что предполагает ее снижение на 0,2 п.п. квартал к кварталу и на 1,9 п.п. год к году. Мы также прогнозируем EBITDA без учета корректировки на расходы по программе мотивации и разовые статьи на уровне 29,6 млрд руб. (458 млн долл.).

Мы ожидаем валовую рентабельность на уровне 24,5%. По нашим прогнозам, валовая прибыль X5 в 3 кв. 2019 г. вырастет на 12% до 103 млрд руб. (1,6 млрд долл.). Это будет означать сокращение валовой рентабельности год к году на 0,1 п.п. до 24,5%. Мы также прогнозируем общие и административные расходы на уровне 18,7% от выручки, или 79 млрд руб. (1,2 млрд долл.), включая расходы на персонал и аренду (до применения МСФО 16) в размере 33 млрд руб. (517 млн долл.) и 21,1 млрд руб. (327 млн долл.) соответственно. Расходы на реструктуризацию сегмента «Карусель» мы оцениваем на уровне 6 млрд руб. или по верхней границе оценки, объявленной самой компанией.

Дополнительные корпоративные новости могут появиться в ходе Дня инвестора в среду. Несмотря на негативный эффект для отчетности от реструктуризации программы гипермаркетов, мы считаем ее оправданной и выгодной для компании в долгосрочном плане. В то же время способность X5 поддерживать рентабельность при сохранении лидерства на рынке в условиях высокой конкуренции и слабого потребительского спроса будет, на наш взгляд, в центре внимания рынка. Компания также проведет в среду День аналитика и инвестора, который может стать источником важных корпоративных новостей. Мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции X5.