Текущие настроения. В выходные премьер-министр Великобритании направил в ЕС запрос о переносе Brexit до 31 января 2020 г., т.к. текущий вариант сделки не поддержал парламент из-за расхождений по вопросу о роли Северной Ирландии. Теперь после волны оптимизма прошлой недели рынки могут оказаться по давлением неопределенности по ‘Brexit’, слабых данных по промпроизводству в США (-0,4% м/м в сентябре после +0,8% м/м в августе) и росту ВВП Китая (6,0% в 3К19 после 6,2% в 2К19) и очередного понижения мировых прогнозов МВФ. Рынки также ожидают подробностей «первой фазы» сделки США-Китай, над текстом которой работа продолжится минимум до саммита АТЭС 16-17 ноября, где возможно ее подписание.

Российский рынок в конце прошлой недели получил сильную поддержку от главы ЦБ, которая в интервью CNBC накануне «недели тишины» заявила о готовности к более решительным действиям на фоне снижения инфляционных рисков. Неясно, подчеркивала ли она сигнал, сделанный неделей ранее, или усиливала его, но участники рынка теперь не исключают снижение ставки на 50 б.п. 25 октября, что поддерживает ралли в ОФЗ и рубле.

Ключевые темы недели. В США выйдут данные «второго эшелона», которые вряд ли изменят настрой на дальнейшее снижение ставки ФРС 30 октября. Продажи домов на вторичном рынке (вт), вероятно, останутся на уровне 5,4-5,5 млн на фоне относительно стабильной уверенности потребителей и снижения ипотечных ставок, однако заказы на товары длительного пользования (чт) могут снизиться под давлением торговой неопределенности и сильного доллара.

В Европе будет опубликован индекс экономической уверенности (ср) и индексы PMI (пт), которые предварительно укажут на стабилизацию экономики ЕС в октябре. На заседании ЕЦБ (ср) внимание будет направлено на вопросы по разногласиям членов совета управляющих по вопросам монетарной политики и недавно введенного количественного смягчения. Также сохранится новостной поток по ‘Brexit’, но он будет иметь значение преимущественно для развитых рынков.

В России внимание на ключевую ставку. 25 октября ЦБ будет выбирать между снижением на 25 и 50 б.п. В пользу более агрессивного снижения говорят: 1) резкое замедление инфляции с 4,3% г/г в августе до 3,8% г/г благодаря благоприятной конъюнктуре мировых цен на зерно, укреплению рубля и недоисполнению бюджетных расходов (за 9М19 нацпроекты профинансированы на 53% от годового плана), что также требует снижения уже неактуального прогноза ЦБ в 4,0-4,5% на конец этого года; 2) возврат домохозяйств к сберегательной модели (рост розничной торговли замедлился до 0,7% г/г на фоне ускорения роста розничных депозитов до многомесячного максимума в 9% г/г). Аргументы против резкого снижения: 1) неопорный характер октябрьского заседания; 2) временный характер большинства дезинфляционных факторов и 3) отсутствие необходимости поддерживать экономический рост монетарными мерами (в отличие от бюджетной и структурной политик).

Мы склоняемся к сценарию снижения на 25 б.п. при смягчении среднесрочного сигнала – именно это, скорее всего, имела в виду Э. Набиуллина, говоря о более решительных действиях. При этом мы сомневаемся в снижении долгосрочного таргета по ИПЦ 4,0% и диапазона нейтральной ставки 6,0-7,0% в обозримом будущем, т.к. эти параметры были достигнуты лишь недавно. Уровень ставки в 6.0% выглядит реалистичной целью на середину 2020 г. В целом, внутренний фон, включающий также предстоящие налоговые выплаты, позитивен. Основные риски на данный момент носят внешний характер.