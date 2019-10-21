Наш рынок на прошлой неделе был бычьим. В том числе хорошо росли российские банки. Подрастание рубля укрепляло самочувствие долларового индекса РТС. По итогам прошлой недели был зафиксирован рост цен нефти, хотя к концу пятидневки и было отмечено их заметное проседание.

Продолжавшееся резкое ослабление доллара поддерживало цены нефти. Доллар ослабевал под впечатлением запуска нового периода финансового ослабления в США (которое «совсем не QE»), а также ожидания смены руководства в ЕЦБ. (Напомним, что с первого ноября Драги передаст бразды правления Кристин Лагард).

Но главное – доллар отступал под напором надежд на завершение многосерийной истории Брексита. По мере приближения намеченной ранее даты выхода (31 октября) события вокруг него все более ускоряются. После субботних бдений парламента Британии интрига закрутилась только туже. На предстоящую неделю в парламенте намечена ратификация соглашения по Брексит. Если соглашение будет получено, то можно будет увидеть дальнейшее укрепление фунта и евро при ослаблении доллара. Но надежд на это не очень много – сага по Брексит еще продолжается. В случае отказа парламента Британии ратифицировать соглашение, вновь вырастут шансы на выход из ЕС без сделки. Это может придать серьезный толчок в пользу доллара, что в свою очередь придавит цены нефти, а вместе с ценами нефти рубль и наш фондовый рынок.

Наступающая неделя будет отмечена заседаниями ЕЦБ и Банка России. От ЕЦБ не ждут почти ничего нового – ставший хромой уткой Драги исполнит свою не очень выразительную лебединую песню. По понятным причинам слушать ее будут вполуха. А вот запланированное на 25 октября заседание Банка России будет пользоваться повышенным вниманием. После намеков главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о более активном снижении ставки интерес к результатам заседания будет повышенным.

С интересом рынки будут следить за активностью США на Ближнем Востоке и особенно вокруг Ирана. Возникли опасения, что довольно позорное бегство из Сирии Трамп попытается компенсировать размахиванием шашкой на других направлениях. Можно ждать новых ходов против Турции, да и в улей к ЕС Тарамп давненько не заглядывал. Ведь не вводить же новый пакет торговых санкций против Китая, с которым недавно протрубили о подготовке к подписанию торговых соглашений? Впрочем, просчитывать шаги американского президента дело слишком неблагодарное, поэтому лучше дождаться новых фактов, а затем пытаться оценивать их последствия.

Что касается текущих данных по нефти, которыми США еженедельно радуют рынки, то тут главная интрига недели состоит в том, сможет ли там продолжиться показанный на прошлой неделе сильный рост запасов. Что касается добычи, то уже вряд ли стоит ожидать продолжения ее роста. Минэнерго США потенциал роста добычи в ноябре оценивает весьма скромно. В последнее время рост эффективности буровых работ в значительной мере уравновесился почти годовым трендом на снижение их активности. Повышение добычи в последнее время происходило в основном за счет уменьшения числа ранее незаконченных к добыче скважин (так называемых скважин DUC). Правда, в последние две недели число активных буровых на нефть показывает небольшой рост. Рынки будут наблюдать: не начнет ли это повышение развиваться в более выраженную тенденцию? Так что на рынке нефти по-прежнему будет некогда скучать.