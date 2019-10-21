X5 (FIVE LI: ПО РЫНКУ; РЦ $36,6/ГДР) завтра представит финансовые результаты за 3К19, а на следующий день, 23 октября, проведет День инвестора, в рамках которого состоится телефонная конференцию и видеотрансляция. Мы ожидаем, что скорректированная рентабельность EBITDA составит 7% г/г (против 7,8% в 1П19): общие, хозяйственные и административные расходы, судя по всему, по-прежнему росли в процентном отношении к выручке, в то время как меры компании по сокращению товарных потерь нейтрализовало ускорение роста инвестиций в цены. Ухудшение рентабельности в 3К19 может разочаровать отдельных инвесторов, однако в целом рынок уже учел этот момент – акции снизились в цене на 12% с середины сентября, тогда как индекс РТС – всего на 3%. В ходе Дня инвестора участников, скорее всего, будут интересовать прогноз выручки за 4К19 и предварительные планы на будущий год.

Выручка. X5 уже сообщила в своих операционных результатах за 3К19 показатель чистой розничной выручки – она составила 420,7 млрд руб., увеличившись на 12,8% г/г. Согласно нашему прогнозу, выручка за 3К19 будет еще на 0,5% выше благодаря вкладу прочей выручки и составит 422,6 млрд руб., что на 12,5% выше в годовом сопоставлении.

Рентабельность. Мы ожидаем, что валовая рентабельность в 3К19 составит 24,7%, почти не изменившись в годовом сопоставлении, так как продолжающиеся мероприятия компании по сокращению товарных потерь нейтрализовало ускорение роста инвестиций в цены. Мы ожидаем, что скорректированная EBITDA за 3К19 составит 29,4 млрд руб. (+ 6% г/г) при рентабельности 7,0%. Согласно нашему прогнозу, рентабельность снизится на 0,4 п. п. г/г на фоне роста расходов на персонал после индексации зарплат в 2К19. По нашей оценке, чистая прибыль составит 2,2 млрд руб., что на 72% ниже г/г, так как на нее негативно повлиял неденежный убыток в размере 6 млрд руб. в связи с запланированной трансформацией формата гипермаркетов (о чем компания сообщала ранее).