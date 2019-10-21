В пятницу российские суверенные евробонды продолжали торговаться практически нейтрально, впрочем, и динамика UST10 была достаточно сдержанной, доходность казначейских бумаг США оставалась вблизи 1,75% и по итогам дня не изменилась. К тому же достаточно вяло днем торговалась и нефть и только вечером заметно упала в цене – до 59,3 долл./барр. По итогам дня лишь длинные бумаги прибавили 0,1–0,2 п.п. от номинала, среднесрочные выпуски были стабильны, а евробонды других стран ЕМ вышли в небольшой плюс. Такая сдержанная динамика наблюдалась в течение всей недели, но за этот период доходности вдоль суверенной кривой все же незначительно снизились – примерно на 2–4 б.п., то есть российские бумаги вновь повторяли общую динамику евробондов развивающихся рынков. Таким образом, доходности евробондов остаются практически стабильными, вблизи своих средних значений за два месяца. Доходности RUSSIA’47 и RUSSIA’29 составляют 4,09% и 3,44% соответственно, а z-спреды евробондов еще немного сузились и почти равны локальным минимумам. Пятилетний CDSспред России сейчас составляет чуть больше многолетнего минимума – 77 б.п.

Часть корпоративных евробондов за неделю значительно подорожала, а бумаги Русала в пятницу были в аутсайдерах. В корпоративном сегменте некоторые бумаги в пятницу вновь подорожали. Так, практически всю неделю росли в цене длинные евробонды Газпрома – в пятницу плюс 0,1–0,2 п.п., а за неделю рост составил 0,4–1,1 п.п. от номинала. Остальные бумаги в нефтегазовом секторе как в пятницу, так и по итогам недели показали незначительный рост. Евробонды госбанков в пятницу были почти стабильны, а за неделю лучший рост продемонстрировали суборды Сбербанка – плюс 0,4 п.п. от номинала, и их спред к старшему выпуску постепенно сокращается, но пока на 15 б.п. больше средних значений (65–75 б.п.). Также 0,5 п.п. прибавил «вечный» суборд ВТБ. Стоит выделить и некоторые выпуски частных банков: старшие евробонды МКБ прибавили еще по 0,2–0,3 п.п. от номинала, а за неделю рост составил 0,6–0,8 п.п., и они оказались среди лидеров рынка. Также два дня подряд стремительно дорожал новый суборд ALFARU’30 (YTC 5,5%) и за неделю вырос на 1,8 п.п. до 102,7% от номинала. В металлургическом секторе стоит выделить евробонды Русала, в пятницу они подешевели на 0,2–0,3 п.п., что могло стать реакцией на новости о том, что в США проходит расследование в отношении компании, которая, по данным СМИ, принадлежит Олегу Дерипаске, хотя поводов ожидать каких-либо последствий для самого Русала нет. Бумаги ГТЛК в пятницу были стабильны, но по итогам недели GTLKOA’26 (YTM 4,6%) прибавил 1,7 п.п. от номинала. Сегодня внешний фон негативный: доходность UST10 растет, а цены на нефть стабильны. Азиатские рынки и фьючерсы на американские индексы – в плюсе.