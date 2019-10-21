Объем погашения внешнего долга традиционно высок в конце года с пиком, приходящимся на декабрь. По оценке ЦБ, в предстоящем декабре размер погашений может составить 11,4 млрд долл., из них основная часть (свыше 10 млрд долл.) приходится на задолженность нефинансового сектора. При этом в нынешней ситуации значительная часть долга вполне может быть рефинансирована, сейчас ситуация на глобальном рынке позволяет на это рассчитывать. Также 5,8 млрд долл. из общей задолженности к погашению в 4 кв. 2019 г. приходится на долг перед прямыми инвесторами. ЦБ со своей стороны оценивает, что суммарные платежи в рамках погашения внешней задолженности, включая тело долга и процентные платежи, составят до 16,5 млрд долл. В 3 кв. компаниям удавалось успешно рефинансировать внешнюю задолженность: общий долг сократился на 8,3 млрд долл. при объеме погашений по графику в 31,8 млрд долл. В целом же, с начала года внешний долг РФ вырос на 16,9 млрд долл.

Министр финансов Антон Силуанов оценивает инвестиции из ФНБ за три года в 1 трлн руб. Хотя пока что процедура для инвестирования средств ФНБ четко не прописана, эта оценка в принципе согласуется с предыдущей, предполагавшей инвестиции порядка 400 млрд руб. в год. При этом Силуанов подчеркнул, что объемы в конкретные годы будут определяться в координации с Банком России. Подобная схема снижает проинфляционные риски и должна позволить ЦБ дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. Возможно, последние перед началом периода тишины мягкие заявления представителей Центробанка как раз и связаны с достижением понимания между ЦБ и Минфином о необходимости согласовывать действия. Также следует отметить, что объем расходования средств в 1 трлн руб. за три года позволит сформировать более значительный резерв на случай неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Заявления Минфина сейчас выглядят так, что бюджетная политика останется консервативной в среднесрочной перспективе.