Фондовые индексы США 18 октября закрылись в минусе под давлением слабой макростатистики из Китая, а также на фоне снижения котировок Johnson & Johnson и Boeing Co. (по обеим компаниям вышли негативные новости). S&P500 потерял 0,39% и закрылся на уровне 2986 пунктов. Позитивную динамику показали лишь защитные сектора коммунальных услуг, недвижимости, потребительских товаров, а также финансы.

Мировые фондовые площадки торгуются в зеленой зоне на фоне растущего оптимизма в отношении торговых отношений Китая и США, а также в связи с увеличением шансов на заключение договоренностей по выходу Великобритании из ЕС. Позитивные комментарии главного переговорщика от Китая вице-премьера Лю Хэ относительно прогресса в диалоге с США способствуют оптимизму инвесторов, так как увеличивают вероятность подписания предварительного соглашения в ближайшие месяцы.

Азиатские площадки на этом фоне вышли на положительную территорию: японский индекс Nikkei и шанхайский CSI 300 растут на 0,3%, хотя гонконгский Hang Seng после новых протестов в выходные в нуле. Европейские площадки прибавляют в пределах 0,3% перед очередным голосованием по плану Brexit. В прошедшую субботу парламент проголосовал против плана премьер-министра Джонсона, что заставило его запросить у ЕС отсрочку до января. Тем не менее шансы, что парламентарии проголосуют за выход из ЕС на новых условиях главы правительства, сохраняются, а это может позитивно отразиться на настроениях инвесторов.

Спрос на безопасные активы слаб. Облигации дешевеют: доходность 10-летних казначейских бондов США поднимается к 1,8%. Золото котируется ниже $1500 за унцию. Нефть марки Brent торгуется в нуле и остается под отметкой $60 за баррель. Таким образом, аппетит к риску сегодня умеренный. Ожидаем, что индекс, S&P500 предпримет попытку подняться к 3000 пунктов.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не ожидается.

Стоит обратить внимание на отчет Halliburton (HAL), который выйдет до открытия торгов. Компания ждет снижения EPS и выручки на фоне задержек поставок в Аргентине, Норвегии и Ближнем Востоке. На этом фоне акции компании могут оказаться под давлением.

Техническая картина по индексу S&P500 говорит о сохраняющихся шансах на рост, но ему необходимо преодолеть сопротивление в районе 3000 пунктов. Показатели RSI и MACD находятся на значениях, способствующих продвижению индекса вверх. Тем не менее неспособность закрыться выше 3000 пунктов по итогам недели указывает на слабость «быков». Для уверенного роста S&P500 необходимо преодолеть линию сопротивления в районе 3000-3005 пунктов, тянущуюся с конца июля. Среднесрочный диапазон в 2825-3025 пунктов сохраняет свою актуальность.