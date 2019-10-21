Позитивные новости с полей торговых войн и неожиданный прогресс по выходу Великобритании из ЕС позволили индексу S&P 500 вновь достичь отметки в 3000 пунктов. Несмотря на то что и торговая война, и Brexit далеки от завершения, фокус внимания на этой неделе переместится на корпоративные отчетности. Уже на прошлой неделе сезон отчетностей открыли банки. Их результаты не удивили рынок, но все-таки оказались не такими плохими, как можно было ожидать в условиях падения процентных ставок. Это позволило индексу акций банковского сектора вырасти на 2,7% за неделю и достичь годового максимума.

Мы хотим обратить внимание на то, что несмотря на некоторое снижение экономических рисков, акции компаний средней и малой капитализации пока не отыгрывают потери. Индекс S&P 600, который отражает динамику акций компаний малой капитализации, все ещё более чем на 13% ниже своего максимума от 31 августа 2018 года. Индекс S&P 400, который отражает динамику акций средней капитализации, тоже далек от своих максимумов. Исторически индексы акций второго эшелона отстают от S&P 500 во время ухудшения экономической активности. Последние 15 месяцев не стали исключением: индекс ISM Manufacturing PMI, который летом 2018 года находился выше 60 пунктов, недавно упал до 47,8. Такое движение сказалось на динамике акций компаний средней и малой капитализации. Последний раз такое можно было наблюдать в конце 2015 – начале 2016 годов, когда индекс ISM Manufacturing PMI также падал ниже 50. Индекс S&P 600 отстал от S&P 500 почти на 10% с июня 2015 по январь 2016, но затем к концу года, на фоне улучшения экономической активности в США, сумел опередить S&P 500 более чем на 16%. Мы считаем, что нечто подобное можно ожидать и сейчас, в случае роста ISM PMI. В связи с этим напомним, что индекс Markit Manufacturing PMI, который, как мы считаем, лучше отражает настроения в американской бизнес среде, все ещё держится выше 50 и даже вырос в сентябре.