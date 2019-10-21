На заседании в начале сентября Банк России дал достаточно сдержанный сигнал к дальнейшему снижению ключевой ставки, не обозначив конкретных сроков дальнейшего смягчения процентной политики. Однако резкое замедление инфляции и риторика представителей ЦБ с начала октября позволили не только рассчитывать на очередное снижение ставки на неопорном заседании 25 октября, но и существенно повысили вероятность ее снижения сразу на 50 бп.

По состоянию на 14 октября темп роста годовой инфляции замедлился до 3,8%, и с начала текущего месяца инфляция остается ниже прогнозного ориентира ЦБ на конец 2019 г. (4,0-4,5%). Замедление инфляции сопровождается рядом «голубиных» комментариев представителей ЦБ. В частности, глава регулятора заявляла о том, что текущая рыночная ситуация позволяет ЦБ ослаблять ДКП быстрее, чем предполагал регулятор ранее, и отмечала, что ЦБ допускает более решительное снижение ключевой ставки. Также, по словам Э.Набиуллиной, «немного изменился» баланс дезинфляционных и проинфляционных рисков, так как многие из последних «не материализовались».

В то же время мы отмечаем, что ключевые проинфляционные риски в обозримой перспективе остаются в силе. В частности, инфляционные ожидания продолжают снижаться достаточно медленным темпами и в целом остаются повышенными. Сохраняются риски замедления мировой экономики под влиянием торгового конфликта (свежие данные по замедлению экономики Китая стали отличной иллюстрацией данного фактора). Внутренние инфляционные риски, связанные с ускоренным расходованием бюджетных средств в конце текущего года и в начале 2020 г., а также с расходованием средств из ФНБ, также остаются в силе.

Мы полагаем, что на неопорном заседании 25 октября Банк России ограничится снижением ключевой ставки на 25 бп (до 6,75% годовых) и понижением прогнозного ориентира по инфляции на конец 2019 г. Возможность снижения ставки сразу на 50 бп, на наш взгляд, ЦБ оставит себе уже на следующий год и использует ее в том случае, если годовая инфляция надолго задержится ниже целевого уровня в 4%.