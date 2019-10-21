В минувший четверг Великобритания и ЕС достигли соглашения по Brexit. Ожидалось, что британский парламент проведет экстренное заседание в субботу и проголосует по вопросу Brexit, однако парламент принял решение о переносе голосования на понедельник. При этом законодатели одобрили поправку, которая требует соблюдения всех необходимых законов до официального голосования по Brexit. Напомним, что выход Великобритании из ЕС планируется на 31 октября 2019 года.

Ожидания всеобъемлющего соглашения между США и Китаем вынуждают инвесторов воздерживаться от активных действий. Оптимистичные заявления относительно недавнего прорыва в переговорах и достижения предварительного соглашения между США и КНР не оказали достаточной поддержки рынкам.

В результате по итогам недели американский индекс S&P 500 прибавил 0,5%, европейский Stoxx Euro 600 – 0,1%, индекс развивающихся стран укрепился на 1,2%. Рынки АТР завершили неделю разнонаправленной динамикой: японский индекс Nikkei 225 вырос на 3,2%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 1,2% на фоне замедления темпов роста ВВП Китая в третьем квартале до минимальных уровней за почти 30 лет.

Глобальные рынки выросли на прошлой неделе на фоне усилившихся ожиданий о заключении договора по Brexit. Стадия переговоров между представителями Великобритании и Европы прошла успешно, теперь договоренности должны быть закреплены парламентами.

Российский рынок

Российский рынок акций по итогам недели продемонстрировал положительную динамику. Индекс РТС поднялся на 1,9%, индекс МосБиржи вырос на 1,7%. Рубль укрепился на 0,8% относительно американского доллара.

Российский рынок двигался по восходящей вместе с международными площадками. На наш взгляд, положительный тренд продолжится и на этой неделе.

Нефть

Нефть сорта Brent снизилась за неделю (минус 1,8% в цене) на фоне неоднозначной макроститистики из Китая, а также в свете надежд на торговое соглашение США и КНР и неопределенности на рынках, связанной с Brexit. По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране выросли за неделю на 9,3 млн барр. при ожиданиях их увеличения лишь на 3,0 млн барр.

Сырьевые рынки показали смешанную динамику. Котировки нефти снизились, и мы ожиданием их динамику в диапазоне $57-60 за баррель марки Brent на этой неделе.