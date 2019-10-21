На рынках воцарилась усталость
Среди инвесторов появились признаки усталости, так как угасли надежды на недавние катализаторы роста – Brexit и американо-китайские торговые переговоры. Хотя финансовые результаты отчитавшихся на прошлой неделе крупнейших американских банков, оказались лучше ожиданий, все указывает на то, что движение рынков происходит в боковом тренде в ожидании новых катализаторов роста.
Наиболее вероятный сценарий Brexit – перенос сроков сделки и дальнейшая неопределенность: В минувшие выходные Риск Brexit вернулся на радары рынков и сейчас ожидается, что палата общин британского парламента, не дошедшая до голосования по обновленному соглашению по Brexit, вновь примет доработанный документ от правительства.
Финансовые результаты: после выходы сильных финансовых результатов банковского сектора на прошлой неделе сейчас все внимание рынка направлено на отчетности обрабатывающего и технологического секторов: На этой неделе вступает в свои права сезон отчетности американских компаний за 3К19; по данным Refinitiv, на этой неделе отчитывается более 130 компаний, входящих в расчетную базу индекса S&P 500, и треть компаний, входящих в индекс Dow Industrials. Свои финансовые результаты представят некоторые отраслевые гиганты, в том числе Procter & Gamble, UPS, McDonald’s, Chipotle, Snap, Caterpillar, Boeing, Ford, Microsoft, PayPal, Tesla, Twitter, Amazon, Intel и American Airlines. Инвесторы находятся в весьма минорном настроении, однако их ожидания после публикации на прошлой неделе первых отчетностей, особенно крупнейших банков, улучшились.
Торговая война сказывается на китайской экономике; обратится ли Пекин к поискам компромисса? По опубликованным в минувшую пятницу данным, рост экономики в Китае замедлился до 6,0% в сентябре, оказавшись самым низким почти за три десятилетия; МВФ опубликовал отчет, в котором говорится о возможном замедлении экономического роста в Китае до 5,8% г/г в будущем году. Обе цифры указывают на прямое воздействие торговой войны на экономику Китая. После того как окончательного соглашения в ходе торговых переговоров достигнуто не было на прошлой неделе, в минувшие выходные появились некоторые основания для оптимизма, так как китайский премьер-министр Лю Хэ заявил о существенном прогрессе в отношениях с США и о том, что прекращение торговой войны позитивно отразится на экономиках обеих сторон и мировой экономики в целом.
В лидерах роста на этой недели будут бумаги ИТ-компаний: на этой неделе мы ожидаем что в лидерах роста будут акции ИТ-компаний, так как правительство внесло поправки в законопроект, ограничивающий иностранное участие в капитале крупнейших российских Интернет-компаний. Сейчас поправки предусматривают требование об ограничении иностранного владения голосующими акциями на уровне 50% минус одна акция. При этом предлагается предусмотреть перечень объективных критериев отнесения информационных ресурсов к значимым. Мы считаем эти поправки позитивными для YNDX and MAIL. Акции нефтегазовых и металлургических компаний на этой неделе, вероятно, сохранятся примерно на прежних уровнях на фоне отсутствия катализаторов роста после остановки недавних американо-китайских торговых переговоров. Сильный курс рубля может оказать поддержку российским банкам, в том числе SBER и VTB.
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