Российский рынок акций начал неделю в позитивном ключе, индекс Мосбиржи закрепился выше уровня 2750 пунктов, что с технической точки зрения открывает путь к 2800-2810 пунктам. Подъему способствовали как внешние новости, так и внутренние корпоративные истории.

Основной интригой выходных было то, поддержит ли британский парламент вариант сделки Brexit, предложенный Борисом Джонсоном. Результат оказался отрицательным, как и ожидало большинство аналитиков, сегодня премьер-министр попробует еще раз провести свой вариант сделки с ЕС через парламент, но с большой вероятностью результат будет аналогичным. Вместе с тем, в Брюсселе уже заявили, что ЕС отложит процедуру выхода Великобритании на три месяца, если в ближайшее время Джонсон не сможет переубедить парламентариев. По нашему мнению, парламент вновь отклонит предложение главы кабинета министров.

Таким образом, риски Brexit остаются полностью актуальными, но острота их влияния на рыночные настроения, похоже, будет «размыта» очередным переносом решения на будущее. Также отметим положительные сигналы со стороны США и Китая – стороны подтвердили прогресс в торговых переговорах и намерены подписать сделку на саммите АТЭС в ноябре.

Главной внутренней историей роста в понедельник стали акции «Яндекса», совершившие мощный отскок на новостях о том, что требования к «значимым интернет-ресурсам», которые должны найти отражение в соответствующем законопроекте, могут быть существенно смягчены – предельная доля владения для иностранного капитала в таких компаниях может быть повышена с 20% до 50%.

В целом российский рынок получает поддержку со стороны умеренной активизации аппетитов к риску на глобальном уровне, на что среди прочего указывает динамика MSCI Emerging Markets. Под занавес торгов динамика роста отечественного рынка несколько сократилась на фоне снижения нефтяных цен – настроения на рынке «черного золота» продолжают сохранять в себе значительную долю неуверенности.

Во вторник, по нашим прогнозам, вероятна консолидация индекса Мосбиржи выше 2750 пунктов. Несмотря на технически позитивную картину, отсутствие очевидных драйверов для роста и высокая лабильность внешних настроений вряд ли позволят сформировать четкий тренд в торговой сессии. Не исключаем, что на динамику отдельных бумаг окажут влияние корпоративные истории. Завтра свои операционные результаты за III квартал представят Полюс, Русгидро, в этот же день X5Retail опубликует финансовые результаты за 9 месяцев 2019 года по МСФО. В США финансовые отчеты опубликуют Procter&Gamble, Novartis, McDonald’s, Lockheed Martin, Biogen, UBS Group. Из статистики стоит обратить внимание на продажи в США вторичного жилья в сентябре.